Señalan por abuso sexual al representante a la Cámara Modesto Aguilera

El representante es señalado de haber abusado sexualmente de una mujer de 18 años en 2020. El político afirma que desconoce la existencia de algún proceso penal por esta denuncia en la Corte Suprema. Foto: Cámara de Representantes

El representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Modesto Enrique Aguilera, fue denunciado públicamente por abuso sexual. Según la denunciante, el político aprovechó la cercanía que tenía con su familia para violentarla y, por si fuese poco, habría tenido complicidad con un primo de ella. Por el momento, Aguilera niega lo que se ha hablado contra él y dice que no hay ninguna denuncia en su contra en la Corte Suprema de Justicia.

La mujer, quien asegura ser víctima de abuso sexual por parte del representante que busca renovar su curul por el Atlántico en las elecciones de este fin de semana, habló en W Radio y manifestó que todo habría ocurrido en una reunión política dentro de un hotel, al norte de Barranquilla. Según el relato de la mujer y de su abogado Frederickt Barros, el primo de ella, al parecer, la invitó a entrar a una de las habitaciones del hotel, a la cual después llegó el político.

De acuerdo con el relato que dio la mujer a la emisora, ella aceptó ir con su primo a la reunión, debido a la cercanía entre ellos y porque su madre habría estado trabajando en ese entonces con Aguilar en debates electorales. Al estar a solas con el representante, dice la mujer, él se lanzó a besarla y tocarla, a lo que ella intentó alejarse. Entonces, de acuerdo con su testimonio, el político se habría quitado la camisa y se masturbó frente a ella.

Durante su conversación con la emisora, la mujer dijo que “quedó en shock” y aseguró que después de que regresó su primo, se enteró de que él sabía de las intenciones de Aguilera y que habría propiciado el encuentro para buscar algún beneficio con el representante. La denunciante, aseguró que no habló antes porque varios miembros de su familia tenían trabajo gracias al político y sentía miedo de las represalias que podría tomar. Cuando decidió contar lo ocurrido a su madre, asegura la denunciante, ella hizo el reclamo y fue despedida de su trabajo con el político.

Por su parte, el político que busca la renovación de su curul manifestó mediante un comunicado de prensa que es completamente ajeno a la denuncia pública. Según manifestó, le sorprende que “se pretenda envolverme en estas circunstancias, que como ser humano, hombre y padre de familia he rechazado siempre”, dijo en el documento.

Asimismo, Aguilera dijo tener el respaldo de su familia, amigos y grupo de trabajo ante el escándalo que lo señala como agresor. Manifiesta en su comunicado que quienes lo “conocen perfectamente saben la clase de persona que soy, ya que me he caracterizado en mi vida pública y privada como un hombre respetuoso de la mujer”. De la misma manera, el político asegura que desconoce la existencia de “algún proceso penal por esta denuncia en la Corte Suprema de Justicia”. Aun así, dijo que pedirá a la Secretaría de la Sala de Instrucción del alto tribunal la información necesaria para ejercer su defensa por el caso.

Durante la charla con la emisora, la mujer dijo que el representante a la Cámara tiene que “pagar” por lo que, supuestamente, le hizo. También manifestó que no miente y que “él (Aguilar) sabe que todo esto pasó”, aseguró que “ellos (los políticos) se creen con el poder de pasar encima de las personas vulnerables como yo”.

Modesto Aguilar en su comunicado aseguró que “en las instancias que me corresponda responder, responderé, y me tendrán también que responder por este daño moral que me pretenden hacer”. Igualmente, el político sostuvo que “la difusión sobre denuncias como la que trata la información mencionada busca un efecto inmediato, pero causan un daño a largo plazo que solo se supera en el marco de los procedimientos legales y constitucionales que desafortunadamente no tienen rapidez de la difamación”.

