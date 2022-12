“Simón Trinidad” niega haber participado en el secretariado y siete secuestros

Simón Trinidad afirmó que hay pruebas falsas en su contra para vincularlo a casos de secuestros.

Mediante una carta, Ricardo Palmera, también conocido como Simón Trinidad, exjefe de las extintas Farc, entregó su versión voluntaria a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Allí, el exguerrillero preso en Estados Unidos negó su responsabilidad en siete procesos de secuestro, de los que siempre se le ha señalado. Entre ellos, el secuestro del exgobernador Alan Jara, del excongresista Jorge Eduardo Géchem, y el secuestro y posterior asesinato de la exministra Consuelo Araújo Noguera.

Además, Simón Trinidad afirmó que estos procesos, y otros donde se le investiga por la toma de Santa Cecilia (Risaralda) y crímenes cometidos en la zona de distensión, se basaron en informes de inteligencia falsos donde se le señalaba de ser miembro del secretariado de las Farc o de ocupar un cargo en el Estado Mayor Central, acusaciones que ahora niega. De acuerdo con el escrito, Trinidad no hacía parte de esas estructuras entre los años 1993 y 2003.

“Al no haber pertenecido al secretariado y/o al Estado Mayor Central de las Farc, no hay razón alguna para ser señalado en calidad de determinador o autor intelectual en el universo de delitos que me atribuyeron los fiscales especializados en los procesos relacionados”, afirmó en la misiva que entregó como versión voluntaria a la JEP y cuyo contenido publicó W Radio.

Trinidad también afirmó que las pruebas en su proceso fueron recogidas de manera ilegal. El exFarc expresó que dentro de los informes de inteligencia que se usaron se incluyeron evidencias donde se habría alterado un video del lanzamiento del Movimiento Bolivariano en la zona de distensión de San Vicente del Caguán. En el video se habría presentado a Simón Trinidad como miembro del Estado Mayor Central de las extintas Farc para la época.

En la misiva, el antiguo miembro de la extinta guerrilla también afirmó que en los documentos de la investigación se concluyó que sí hacía parte del Estado Mayor Central durante los años que estuvo en El Caguán porque se encontraba reemplazando a Fabián Ramírez en un momento. Esto, según Simón Trinidad, no lo reconoce como integrante de la estructura de mando. “Tampoco tenía yo que pertenecer al Estado Mayor Central para merecer el traslado del comité temático a la mesa de diálogos. Esto estipulaba el estatuto de las Farc” indicó el texto.

El exFarc también afirmó que la fiscal María Cecilia Jaimes repartió los supuestos informes de inteligencia alterados en los diferentes expedientes que se manejan en su contra. Por esto, el ahora extraditado fue reconocido como miembro de las estructuras de mando y acusado, de forma equivocada, según Trinidad, como posible determinador de siete secuestros y demás crímenes cometidos durante su militancia en las extintas Farc.

Además, el exjefe guerrillero le pidió a la JEP que asumiera la competencia en el caso de Keith Stansell, Mark Goncalves y Thomas Howes, los tres contratistas norteamericanos cuyo secuestro le valió una condena de más 60 años a Trinidad en Estados Unidos. El exFarc afirmó que el caso no se puede quedar por fuera de la jurisdicción y que debe juzgarse en Colombia. Simón Trinidad también aclaró que el proceso debe darse “con la participación de testigos de mi declaración de verdad, plena, y detallada”.

“La justicia ordinaria olímpicamente me excluyó del caso cuando decidió no vincularme a la investigación con el oscuro argumento de estar siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos por los mismos hechos”, finalizó el antiguo miembro de la extinta guerrilla.

