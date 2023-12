Soldado denunció a sargento luego de ser agredida en el batallón del Meta

En contra del suboficial ya hay un proceso en la Fiscalía y uno disciplinario en el propio Ejército. / Imagen de referencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

El sargento Oswaldo Peñaranda Jiménez enfrenta un proceso disciplinario y penal por cuenta de un enfrentamiento que sostuvo con una soldado el pasado 12 de noviembre. Según quedó registrado en videos, el uniformado agredió verbalmente a la mujer y, al darse cuenta de que estaba grabando con su celular, procedió a agredirla para que dejara de hacerlo.

El 𝗦𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗣𝗲ñ𝗮𝗿𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗝𝗶𝗺é𝗻𝗲𝘇 𝗢𝘀𝘄𝗮𝗹𝗱𝗼 insulta y agrede físicamente a una joven soldado. Ocurrió en el batallón en Villavicencio, Meta. @Ivan_Velasquez_ @COMANDANTE_EJC pic.twitter.com/4wykXEDugw — Iván Cuyabro (@Ivan_Cuyabro) December 3, 2023

“Yo me encontraba realizando el aseo de alojamiento con mis compañeras, en ese momento ingresa la suboficial femenina (cabo tercero) Vázquez Colorado María Alejandra al alojamiento llorando y nos dijo a todas que si podíamos contar lo que el señor sargento viceprimero Peñaranda Jiménez Oswaldo nos había dicho en una formación unos días antes. Mis compañeras dijeron que no, para evitar inconvenientes con mi primero, yo le dije a mi cabo que yo sí no tenía problema”, narró la soldado.

Al parecer, todo ocurrió porque el sargento había expresado que “si una persona nos cae mal, no saludarla”. Luego del enfrentamiento, agregó la agresión, “nos llevaron a la oficina del comando del batallón y él afirmó delante del comandante, con palabras soeces, que me había agredido física y verbalmente”, agregó la soldado. Desde ese momento, explicaron fuentes del Ejército, empezaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Por una parte, la mujer agredida fue atendida por el Centro de Familia Militar con el Dispensario Médico de Oriente en Villavicencio. Y, por la otra, dos días después de los hechos, la soldado presentó la denuncia oficial y el Ejército abrió una investigación disciplinaria contra el suboficial.

“El suboficial no tenía mando directo sobre la soldado, ya que lo ejerce personal femenino (oficiales y suboficiales) incorporadas y con entrenamiento diferencial. Actualmente, el sargento cumple funciones administrativas en el Batallón de Servicios N° 7, mientras se le adelanta la respectiva investigación”, señalaron fuentes del Ejército, que agregaron que la institución “no tolera ninguna agresión que vaya en contra del activo estratégico y talento humano de la institución, cómo lo son los soldados”.

