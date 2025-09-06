Subteniente que fue quemado en Putumayo sigue en estado crítico

Prenden fuego a dos soldados durante operación contra el narcotráfico en Putumayo Foto: Ejército

Los tres uniformados que fueron quemados vivos en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón (Putumayo) fueron trasladados al Hospital Militar de Bogotá, tras hechos registrados el pasado 3 de septiembre. En el reporte médico más reciente, el centro de salud señaló que quien se encuentra más delicado es el subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez.

El uniformado llegó a Bogotá en la tarde del pasado viernes 5 de septiembre y fue hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y allí permanece en estado crítico, “bajo observación estrecha y tratamiento por parte de un equipo médico multidisciplinario, con pronóstico reservado”.

El Hospital Militar agregó: “Los dos soldados profesionales que ingresaron el día de ayer (jueves) han presentado evolución satisfactoria y actualmente se encuentran hospitalizados en piso, en condiciones clínicas estables, requiriendo supervisión médica permanente”.

Los hechos en los que fueron atacados los tres uniformados se registraron el pasado miércoles. El propio Ejército denunció que un grupo de civiles había atacado a las tropas con el propósito de impedir la destrucción de un laboratorio ilegal de procesamiento de pasta base de coca.

En ese momento, los militares fueron objeto de una asonada donde un subteniente y dos soldados profesionales sufrieron graves quemaduras después de que les arrojaran gasolina. “Dos particulares que hacían parte de la sonada y de quienes tenemos imágenes, rociaron a nuestros hombres con gasolina y procedieron a prenderlos”, explicó el segundo comandante del Ejército, el mayor general Erik Rodríguez Aparicio.

El alto oficial agregó que el subteniente presenta quemaduras en el 75% de su cuerpo en tercer grado. “No podemos permitir que mientras las tropas se arriesgan y cumplen la misión constitucional para garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz en las regiones más afectadas del país, nuestros soldados sean atacados de esta manera y que haya participación de la población civil en ella”, manifestó el segundo comandante.

El hecho ocasionó una oleada de rechazo y una incidencia directa en la mesa de negociación que adelanta el gobierno Petro con la disidencia de las Farc, conocida como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que estaría detrás de los hechos violentos. A través de un comunicado, el equipo negociador pidió que los Comandos de Frontera, grupo perteneciente a esa disidencia, se pronuncie sobre lo ocurrido y rechace el hecho.

De lo contrario, advirtió el gobierno, suspenderá las acciones de la mesa de diálogos. Por ahora el alto gobierno no ha tomado ninguna decisión de si sigue con ess negociación o la suspende, como lo pidió la Defensoría del Pueblo.

