Suspenden capacitación a jurados en Cesar por hostigamientos en los que murió policía

Las primeras versiones de los hechos indican que los uniformados fueron atacados en repetidas ocasiones con disparos de fusil y explosivos. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la suspensión de las capacitaciones a jurados de votación en Río de Oro (Cesar), en la región del Catatumbo. Esto, luego de que en la mañana de este 27 de febrero se presentaran hostigamientos contra el Comando de Policía del municipio, en los que murió el subteniente Jorge Luis Taborda Chamorro.

Las primeras versiones de los hechos indican que los uniformados fueron atacados en repetidas ocasiones con disparos de fusil y explosivos. Taborda Chamorro fue trasladado al hospital Emiro Quintero Cañizares, en Ocaña (Norte de Santander) donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Lea: Ofrecen recompensa por operador de dron que lanzó explosivos sobre casas en Antioquia

Según el comunicado de la Registraduría, la Alcaldía Municipal de Río de Oro instó a la comunidad a suspender cualquier actividad y a resguardarse en sus hogares. Asimismo, señaló que el Comando de Policía del municipio está ubicado muy cerca del lugar donde se adelantaban las jornadas de capacitación a las personas que prestarán su servicio durante las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales.

“Debido a esta situación de orden público, las autoridades evalúan la citación a una reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Electoral Municipal, con el propósito de tomar decisiones que garanticen el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 8 de marzo”, aseguró la Registraduría.

Temas relacionados: Fue hallado Andrés Vásquez, candidato al Senado reportado como desaparecido en Cesar

La Registraduría aseveró que, hasta que no se aseguren todas las garantías de seguridad, no podrá desarrollar las jornadas de capacitación para los jurados de votación. La situación se da en medio de la creciente preocupación por un panorama electoral complejo.

El pasado 25 de febrero, tanto Ana Libia Guetio, candidata a la curul de paz por el Cauca, como el candidato al Senado Andrés Vásquez Mejía, del Partido Conservador, fueron reportados como desaparecidos. Ambos fueron encontrados en horas de la tarde del pasado 26 de febrero.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.