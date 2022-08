Testigos aseguran que coronel de la Policía asesinó a jóvenes en Sucre

Carlos Alberto Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz Monterroza, los tres jóvenes asesinados en Chochó, Sucre. Foto: El Espectador

Carlos Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz Monterroza fueron asesinados en la tarde del pasado 25 de julio en el corregimiento de Chochó (Sucre). Desde que se conocieron los hechos, la Policía ordenó la desvinculación de varios uniformados que habrían participado de la operación que terminó en la muerte de los tres jóvenes. Sin embargo, hasta ahora era incierta la participación de la institución en el asesinato de los tres jóvenes que estaban en completo estado de indefensión.

Los testimonios de dos policías que estuvieron a menos de un metro de los hechos dan pistas de lo que sería un falso positivo perpetrado, al parecer, por el teniente coronel Benjamín Núñez, tercero al mando en el departamento. Según la versión que ya le entregaron a las autoridades, los jóvenes fueron asesinados en medio de un operativo policial para dar con los responsables de la muerte de un patrullero que fue acribillado en una panadería de Sampués (Sucre) en la tarde de ese mismo 25 de julio.

Caracol Noticias reveló los dos testimonios que hoy enredan al coronel Núñez en el triple asesinato. Según esos relatos, una fuente alertó sobre la presencia de los tres jóvenes en una carretera del sector y que, como uno de ellos estaba herido, eso podía ser indicio de que había participado en el ataque contra el patrullero que falleció esa tarde. De inmediato, un grupo de policías, al mando del coronel Núñez, se trasladó al lugar donde estaban retenidos Carlos Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz Monterroza.

La pista también decía que los jóvenes eran del clan del golfo. Según los testimonios revelados por Caracol, el grupo del coronel Núñez llegó hacia las 5:20 de la tarde al lugar y procedió a montar a los jóvenes a una camioneta. La orden fue trasladarlos a un centro asistencial, pues uno de ellos tenía una herida de arma de fuego, al parecer por un tiro que disparó un policía en otro sector de Sampués. Los testigos se montaron a la camioneta en el plantón, donde ya estaban ubicados los jóvenes sobre el suelo y boca abajo.

Los hechos ocurrieron en el contexto del plan pistola que desplegó el Clan del Golfo hasta hace unas semanas. Desde el pasado 22 de junio, este grupo ilegal estaría detrás de la muerte de 11 uniformados. La Policía Nacional, no obstante, informa que a este grupo armado organizado se le atribuyen 15 de las 36 muertes registradas en 2022. El Eln y las disidencias de las Farc también estuvieron detrás de ese plan contra los uniformados. Precisamente, Sucre fue una de las zonas más críticas en términos de seguridad.

Cuando ya estaban en camino, dicen los testigos, el coronel Núñez le ordenó al conductor tomar una vía alterna hacia el centro asistencial que les tomaría más tiempo en llegar. “Cuando veníamos por una parte del camino, el señor coronel le dio el primer disparo a uno de los sujetos que estaba herido. En el momento, nosotros quedamos atónitos. No sabíamos qué hacer ni qué decir. Él cogió y le dio otros dos tiros y también a los otros dos que estaban ahí”, relató uno de los testigo.

Su compañero confirmó los hechos. “Cuando íbamos a alta velocidad, hecho el primer disparo que casi me caigo de la camioneta porque fue el primer disparo y mi reacción fue agarrarme porque casi me caigo. Me sorprendí y me alcancé a agarrar de la silla”, explicó el policía, que asegura haber visto cómo el coronel habría asesinado a los tres jóvenes. “El señor coronel dice: no importa que aquí respondo yo. Yo soy coronel”, agregó el uniformado. A ambos testigos se les reservó su identidad por motivos de seguridad.

Antes las autoridades que recibieron sus testimonios, ambos policías confirmaron que el coronel Núñez les disparó a Carlos Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz Monterroza cuando estaban en total grado de indefensión, a quema ropa y a sangre fría. Uno de los policías que relató lo sucedido, aseguró que Núñez les habría disparado a menos de un metro de distancia. “No sé por qué lo hizo. No sé si sería la rabia o se dejó llevar por el momento”, añadió el testigo.

Además, Caracol Noticias tuvo acceso a los informes que elaboró la clínica que recibió a los jóvenes. En ellos, quedó el registro de que los tres ingresaron con disparos en la cabeza, tórax y piernas, y que al centro de salud llegaron sin vida. El coronel Núñez fue suspendido el pasado 2 de agosto, así como su supervisor, el excomandante de la Policía de Sucre, el coronel Carlos Correa, quien aseguró, sin que hubiera una investigación de por medio, que los jóvenes eran del Clan del Golfo y que habían muerto en medio de un enfrentamiento.

La hermana de Jesús Díaz habló con la Unidad Investigativa de Caracol Noticias y pidió explicaciones. “Nosotros venimos siendo víctimas de la violencia. Venimos desplazados del Carmen de Bolívar, de Macayepo, ahora venimos a ser víctimas del Estado. No encontramos una justificación”, señaló. Por su parte, el padre de José Arévalo pidió que se limpie el nombre de su hijo. Mientras siguen en curso las investigaciones por el triple asesinato, los dos policías que se atrevieron a implicar a sus superiores, temen por su vida y ya pidieron protección del Estado.

