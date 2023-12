“Tiene que responder por ese crimen atroz”: padre de niña desmembrada en Cali

Genaro González (izquierda), padre de la víctima. Harold Andrés Echeverri (derecha), principal sospechoso. Foto: Caracol Radio

En entrevista con Caracol Radio, Genaro González descargó los sentimientos que está padeciendo por el brutal asesinado de su hija, Michele Dayana, quien, con 15 años, fue desmembrada y encontrada en un taller de lámina y pintura del barrio San Judas, en el suroriente de Cali.

Lea: Lo que se sabe del feminicidio de la menor de 14 años en Cali

“Es un momento muy duro, la verdad para nuestra familia. Se va un ser que apenas estaba comenzando a vivir, a organizar las ideas, con muchos proyectos y muchas ganas de vivir”, explicó González. Su hija había aparecido en la pasada Noche de Velitas y su cuerpo fue encontrado ayer 8 de noviembre.

“Era una niña alegre, sonriente, a quien todos los conocidos le decían risita. Porque siempre andaba con una sonrisa, muy tierna. Yo no sé por qué un animal me le hace eso”, agregó General González en entrevista radial.

Lea: Encuentran 46 cuerpos que podrían ser de víctimas de resguardo indígena en Caldas

Según explicó el padre de la víctima, tras revisar insistentemente las cámaras de seguridad del barrio San Judas, encontró que Michele Dayana no había sobrepasado la cuadra donde queda el taller, a pocos metros de la casa de la familia.

El principal sospechoso es Harold Andrés Echeverri, quien prestaba servicios de seguridad en el taller y por quien la Policía Metropolitana de Cali ofrece una recompensa de $100 millones. Según han señalado medios locales, en las últimas horas lo habrían visto huir del lugar en motocicleta y no ha regresado.

Le puede interesar: Los argumentos de la Fiscalía de la CPI para cerrar examen preliminar en Colombia

“Yo no conocía a este señor. Pasábamos por ahí y él estaba, pero no cruzábamos palabra, porque no era aquí del barrio. Ahora que pasan los hechos, mi hija mayor me dice que todos los días él las morboseaba. Que tenía que pasarse al otro lado de la calle”, agregó González.

Y así finalizó la entrevista: “Le pido a los poderes judiciales que hagan lo más posible de capturar a ese animal. Ese no es una persona, es un animal. Tiene que responder por ese crimen atroz que le hizo a una bebé. Que esto sea un reflejo para que cuiden a sus hijos, porque uno no sabe qué animal anda suelto”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.