Trasladan a Epa Colombia del Buen Pastor a guarnición militar

La decisión se conoció este miércoles 20 de agosto, luego de que la influenciadora pidiera el traslado por cuestiones de seguridad.

Redacción Judicial
20 de agosto de 2025 - 08:26 p. m.
Epa Colombia será recluída en la guarnición militar de Carabineros en Bogotá.
Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, fue trasladada de centro carcelario en las últimas horas.

Así lo confirmó el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), que explicó que la influenciadora fue trasladada, de la cárcel del Buen Pastor a la guarnición militar de Carabineros, por temas de seguridad.

Según su abogado, Francisco Bernate, “la situación que ella vive en este centro de reclusión (el Buen Pastor), donde por su notoriedad y su visibilidad, ha tenido inconvenientes con compañeras, con la mismísima guardia y realmente creemos que ella no está bien allí”.

¿Qué le pasó a Epa Colombia?

Daneidy Barrera fue condenada el 27 de enero de 2025 por los delitos de daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación al servicio de transporte público.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2019, cuando la influenciadora destruyó con un martillo varias instalaciones de la estación Molinos de Transmilenio, al sur de Bogotá, y difundió las imágenes a través de sus redes sociales.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

