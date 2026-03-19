Tribunal Administrativo deja en firme nombramiento de Sarabia como embajadora en Reino Unido

El decreto con el que había sido dejada en el cargo fue demandado porque supuestamente no cumplía con los requisitos. Sin embargo, esta instancia encontró que tenía con qué demostrar la experiencia requerida. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Laura Sarabia, una de las caras más visibles del gobierno y quien fue de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, acaba de ganar una batalla legal que confirmó su nombramiento como embajadora de Colombia en el Reino Unido. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme el decreto con el que en agosto del año pasado fue designada para el cargo diplomático.

El pleito inició por una demanda presentada por Carlos Alfaro Fonseca, quien señaló que Sarabia no era idónea para ocupar el cargo. Por ejemplo, en la demanda decía que la funcionaria "no posee el dominio comprobado del idioma oficial del país anfitrión (inglés), ni de otro idioma de uso diplomático".

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Al ser nombrada sin eso, sostenía el demandante, se violaba “la normativa que busca garantizar la idoneidad y el buen servicio de la función diplomática y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, la provisión de esa clase de empleos se hace previo al cumplimiento de las exigencias establecidas para su desempeño”. Asimismo, se señaló que “no acreditó el dominio de una lengua oficial de Naciones Unidas ni del ingles, además de no certificar un título de posgrado, ambos requisitos indispensables para el cargo diplomático”.

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En síntesis, la demanda sostenía que “Laura Sarabia Torres no pertenece a la carrera diplomática y consular, no acreditó títulos de pregrado en una disciplina académica y de posgrado, como tampoco cuenta con experiencia profesional relacionada para ser embajadora extraordinaria y plenipotenciaria”, por lo que su nombramiento debía tumbarse.

Sin embargo, para el Tribunal, Sarabia sí demostró la experiencia académica. “De acuerdo con el acervo probatorio del expediente, la señora Laura Camila Sarabia Torres presentó los siguientes títulos: i) Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. ii) Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña. iii) Magíster en Comunicación Política con énfasis en promoción de las políticas públicas”. Por eso, consideró que “el Tribunal considera que la formación académica requerida para ocupar el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en los términos de la Resolución 10142 de 2025 fue acreditada por la señora Laura Camila Sarabia Torres”.

Por otra parte, el Tribunal encontró que sobre la experiencia requerida para un cargo de esa magnitud, Sarabia sí tenía con qué acreditarla. “Las funciones desempeñadas por la señora Laura Camila Sarabia Torres guardan relación con las funciones para el empleo de Embajador, que prevé el manual de funciones de la entidad”; por ejemplo, haber sido jefa del gabinete del gobierno, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y otros trabajos como asesora en el gobierno y en partidos políticos.

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