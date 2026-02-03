Laura Sarabia se posesionó como embajadora en Reino Unido: envió mensaje al presidente Petro

Laura Sarabia tomó posesión como embajadora en Reino Unido Foto: Archivo Particular

La excanciller Laura Sarabia tomó posesión este martes como embajadora de Colombia en Reino Unido, luego de su salida del gabinete del presidente Gustavo Petro. El evento se desarrolló en el Palacio de St. James y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al jefe de Estado horas antes de su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca.

La funcionaria asume el cargo que dejó vacante el candidato presidencial Roy Barreras y entregó las cartas credenciales que la acreditan como embajadora en ese país al rey Carlos III. El evento se produjo en horas de la mañana en suelo británico y se extendió por algo más de 25 minutos. Ese tiempo valió para un diálogo con el Rey, a quien logró extenderle una invitación de visitar a Colombia.

Según dijo la embajadora, “fue un honor presentar cartas credenciales al Rey Carlos III”. Dentro de los temas que tocaron en esta cita, Sarabia dijo que se exploraron los retos que existen en la región y en las relaciones entre los dos Estados. Además, dijo que “quedó muy contento y recuerda nuestro país. Recuerda Cartagena y su visita a Chiribiquete”.

Dentro de los regalos de la delegación colombiana se encuentra una colección de artesanías del Pacífico, un sombrero Wayuú originario de la Guajira y un libro “qiue recoge toda la diversidad de nuestro país para él que ha sido un líder ambiental”. Sobre una visita a Colombia, aunque no se marcó una fecha, Sarabia estimó que podría ser una prota visita a suelo colombiano.

Colombia habla con el corazón y con dignidad. Hoy el presidente @petrogustavo representa la esperanza de millones que creemos en el diálogo, la soberanía y la paz. Con respeto y convicción, seguimos construyendo una relación con Estados Unidos basada en la cooperación y el… — Laura Sarabia (@laurisarabia) February 3, 2026

Esta posesión se da en el marco de la visita del presidente Gustavo Petro a Washington, en donde tendrá una reunión con su homólogo estadounidense, Donadl Trump. Al respecto, Sarabia también envió un mensaje al mandatario nacional señalando que “Colombia habla con el corazón y con dignidad. Hoy el presidente Gustavo Petro representa la esperanza de millones que creemos en el diálogo, la soberanía y la paz”.

Asimismo, dijo que “Con respeto y convicción, seguimos construyendo una relación con Estados Unidos basada en la cooperación y el entendimiento entre los pueblos.Aunque algunos deseen que el encuentro fracase, como colombiana y como compañera de gobierno expreso mis mejores deseos para este momento tan importante para el país.Confiamos en el presidente Petro”.

Su mensaje llega uego de una serie de señalamiento de la semana pasada en la que el mandatario acusó a Sarabia de haber convertido en un “negocio” la designación de interventores en el sistema de salud. Ello valió para una nueva disputa en el alto gobierno, aunque terminó sin repercusiones para la funcionaria.

