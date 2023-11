Tribunal tumbó el nombramiento de embajador de Colombia en Mexico

Álvaro Moisés Ninco Daza, embajador de Colombia en México. Foto: Presidencia de Colombia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó en las últimas horas el nombramiento del embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza. La decisión tiene que ver con que no cumplía los requisitos que se necesitan para el cargo.

La demanda había sido interpuesta por la senadora Paloma Valencia. En ella argumentaba que para ser embajador la ley exige, entre otros requisitos, que una persona debe un título profesional, una maestría y 84 meses de experiencia relacionados con el cargo. Requisitos que no cumplía Ninco Daza. “Álvaro Moisés Ninco Daza no pertenece a la carrera diplomática y consular y no acreditó título de posgrado en cualquier modalidad. En el mismo sentido, el nombrado no acreditó experiencia profesional relacionada”, dice la demanda.

En desarrollo

