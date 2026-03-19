UBPD recupera 10 cuerpos de presuntos integrantes de la guerrilla Quintín Lame en Cauca

Los presuntos intregrantes de la guerrilla indígena habrían desaparecido desde 1989. Actualmente, los cuerpos están en poder de Medicina Legal. Foto: UBPD

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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó que una investigación humanitaria y extrajudicial realizada en el cementerio veredal de Gualoto, en el municipio de Rosas (Cauca), permitió la recuperación de 10 cuerpos que podrían corresponder a miembros del Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), desaparecidos hace más de 36 años.

El MAQL fue la primera guerrilla indígena de América Latina y estuvo activa principalmente en el departamento del Cauca entre 1980 y 1991. En mayo de ese año, el grupo armado firmó un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano, con lo que culminó la entrega de sus armas en el Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo, en Caldono (Cauca).

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La recuperación de los cuerpos, liderada por la UBPD, también contó con la participación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), miembros de la Fundación Sol y Tierra y la comunidad campesina de la vereda. En este proceso también participaron excombatientes del acuerdo de paz de 1991, quienes facilitaron la “consolidación de un universo de 25 personas dadas por desaparecidas”.

Asimismo, se confirmó la recepción de cinco solicitudes de búsqueda y la documentación de dos sitios de “interés forense”, además de la recolección de datos relevantes, como la ubicación de una fosa colectiva donde habrían sido dispuestos los cuerpos el 10 de noviembre de 1989.

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La UBPD señaló que los cuerpos recuperados ya fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el objetivo de que se realicen los análisis técnicos y científicos que permitan su identificación y posterior entrega a sus familias.

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