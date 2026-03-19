Inpec abre investigación por supuestos lujos de Epa Colombia en la cárcel

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia'. Foto: Captura de pantalla YouTube

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El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Daniel Gutiérrez, señaló que se abrió una investigación por el presunto mal comportamiento de Daneidy Barrera Rojas, influencer conocida como Epa Colombia, quien permanece recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá.

Tras la elaboración de un documento en el que se denunciaban los supuestos lujos y comodidades de Epa Colombia dentro del centro de reclusión, el coronel Gutiérrez señaló: “Se elaboró un informe dirigido al señor ministro de Justicia, y estamos trabajando con el Gobierno nacional para establecer una decisión frente a eso”.

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Asimismo, el director del Inpec indicó que ningún recluso puede tener un trato privilegiado, pues esto vulneraría el derecho a la igualdad del resto de los internos. Agregó, además, que están trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional para tomar las medidas necesarias frente a las acusaciones sobre Epa Colombia.

La influencer actualmente cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión en la Escuela de Carabineros. Epa Colombia fue condenada el 27 de enero de 2025 por los delitos de daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación al servicio de transporte público.

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Los hechos ocurrieron en noviembre de 2019, cuando la influenciadora destruyó con un martillo varias instalaciones de la estación Molinos, al sur de Bogotá, y difundió las imágenes a través de sus redes sociales. Entre los elementos afectados estuvieron equipos de validación, puertas de vidrio, cajeros automáticos de recarga y la registradora de acceso al sistema.

Debido a la gravedad de los daños, la empresa Recaudo Bogotá, la cual representa al Distrito, aseguró que la estación debió suspender su operación durante seis días, lo que generó pérdidas económicas por la interrupción del servicio, el recaudo de pasajes y el uso habitual de la infraestructura. La afectación total se prolongó hasta el 30 de noviembre de ese año.

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El pasado 13 de enero, un juez negó la petición de la influencer de cesar el cumplimiento de su pena de cinco años de prisión, aunque en mayo de 2025 Epa Colombia llegó a un acuerdo con el sistema de transporte. En concreto, Barrera Rojas buscaba la extinción de la pena impuesta por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, deberá permanecer recluida.

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