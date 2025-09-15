Un muerto y un herido en operación contra supuestos extorsionistas de Segunda Marquetalia

Los hechos ocurrieron en la vereda San Roque del municipio de Oporapa (Huila). De acuerdo con las autoridades, los hombres pedían entre $10 millones y $15 millones a comerciantes, cafeteros y finqueros de la región. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Una operación militar en contra de la extorsión en Huila dejó a un hombre muerto y otro herido. Al parecer, los hombres que cobraban a empresarios, cafeteros y finqueros de la región se identificaban como integrantes de la Segunda Marquetalia.

Los hechos ocurrieron en la vereda San Roque del municipio de Oporapa, donde tropas del Gaula Militar y del Gaula de la Policía, trabajaron de la mano con el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 5, la Fuerza Aeroespacial y el CTI de la Fiscalía. En conjunto, adelantaron una operación para frenar las extorsiones contra gremios productivos del sur del Huila.

La operación, concretamente, fue dirigida contra los hombres que se identificaban como supuestos integrantes de la Quinta Compañía Fernando Díaz, de la Segunda Marquetalia. Según las autoridades, estas dos personas, al parecer, “realizaban extorsión y constreñimiento contra comerciantes, cafeteros y finqueros de la región, a quienes le estarían exigiendo entre 10 y 50 millones de pesos a cambio de permitirles continuar con sus actividades agrícolas y comerciales”.

En la operación, uno de los hombres murió, mientras que el otro fue herido y capturado. Este último fue atendido en medio de la operación y posteriormente trasladado a un centro asistencial, donde quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

Además de la captura, en el lugar fueron incautadas dos armas cortas, 50 cartuchos calibre nueve milímetros, dos celulares y una motocicleta, que eran empleados para las actividades delictivas, según dio a conocer el Ejército.

