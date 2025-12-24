Una mujer fue víctima de una mina antipersonal en Catatumbo

De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió en la vereda Caño Indio, corregimiento de La Gabarra, en Tibú. Foto: Ejército

Una nueva acción violenta se registró en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Una mujer resultó herida tras activar una mina antipersonal en el corregimiento de La Gabarra, zona rural del municipio de Tibú. Un hecho que vuelve a evidenciar el riesgo que enfrenta la población civil en medio del conflicto armado.

De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió en la vereda Caño Indio, donde tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, en coordinación con la Policía Nacional, acudieron para brindar atención a la víctima. Las autoridades atribuyen la instalación del artefacto explosivo al Ejército de Liberación Nacional (Eln).

La mujer fue asistida por enfermeros de combate del Ejército Nacional, “quienes le prestaron los primeros auxilios, logrando estabilizarla y salvaguardar su integridad mientras se adelantaban los protocolos correspondientes”.

Este caso se convierte en la segunda acción violenta registrada en menos de 12 horas en el Catatumbo. Horas antes, otra mujer resultó gravemente herida luego de un ataque con dron cargado con explosivos también en zona rural de Tibú.

Sobre la situación, Olguín Mayorga, representante de las víctimas en Norte de Santander, denunció en La FM que la violencia contra la población civil persiste pese a los anuncios de paz y los ceses al fuego promovidos por el Gobierno nacional.

“Con mucho dolor tenemos que denunciar que no paran las acciones violentas contra la población civil. Mientras muchas familias celebran la Navidad, hoy 24 de diciembre una mujer que se encontraba en su propia vivienda fue víctima del lanzamiento de un dron”, afirmó Mayorga.

El Ejército Nacional rechazó el uso de minas antipersonal y reiteró que esta práctica vulnera los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

