Ungrd: defensa de Olmedo López denuncia posible interferencia de Petro en la investigación

La defensa de Olmedo López pidió avalar el preacuerdo que lleva meses buscando con la Fiscalía y que la condena pueda pagarla en una unidad militar, por motivos de seguridad. Foto: Paula Sánchez

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Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), sigue buscando luz verde para llegar a un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, ambos agravados. Justo este 7 de septiembre se adelantó una audiencia ante el despacho del juez tercero penal de Bogotá en la que la defensa del exfuncionario, liderada por el abogado José Luis Moreno, expuso sus argumentos para darle luz verde a la negociación.

Durante la diligencia, el jurista aseguró que, por cuenta de sus declaraciones a la justicia sobre la forma en la que operaba el esquema de corrupción que desangró la Ungrd, ha recibido presiones y amenazas. “Pudo guardar silencio, pudo aguardar a que la Fiscalía descubriera por sus propios medios la verdad, pudo obligar al Estado a llevar este caso a un juicio completo, que duraría años, y no lo hizo. Decidió hablar, asumir su responsabilidad, entregar información, declarar en contra de personas con enorme capacidad de poder”, dijo.

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Agregó que su vida podría correr peligro por cuenta de las amenazas que ha recibido durante los últimos meses. “Él mismo ha relatado lo que significa pasar de una posición de poder dentro del Estado a vivir privado de la libertad, sometido a medidas especiales de seguridad y consistente en que parte de las personas respecto a las cuales aportó información tenían la capacidad para causarle daño”, explicó su abogado. Y agregó que ha sido atacado por exfuncionarios de gobierno anterior, incluido el expresidente Petro.

Durante su intervención, el abogado Moreno dijo que López ha sido blanco de un “ataque sistemático” por parte de “altos funcionarios que también lo atacaron frente a sus declaraciones, frente a su colaboración. Entre ellos, el expresidente de la República (Gustavo Petro), el exdirector de la Ungrd en su cuenta de Twitter (Carlos Carrillo), el exministro de Hacienda (Ricardo Bonilla)”, señaló el abogado. También dijo que el expresidente Petro, con sus declaraciones públicas y en su cuenta de X, también estaría interfiriendo de forma indebida en la investigación del caso.

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El rol de Olmedo López en el caso de la Ungrd

López es uno de los personajes clave en el expediente de la Ungrd, pues sus declaraciones han salpicado a contratistas, exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y congresistas, al parecer involucrados en un complejo esquema de sobrecostos y cupos indicativos que desviaron millones de recursos públicos. Por sus declaraciones ante la Fiscalía, han sido imputados y acusados varios altos funcionarios que habrían cobrado favores políticos con contratos y dineros de la Ungrd.

Entre los llamados a juicio están los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. También la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, prófugo en Nicaragua desde 2024; y el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, de cuyo paradero tampoco se tiene pista desde que estalló el escándalo de corrupción.

Las declaraciones de López y de Sneyder Pinilla, quien era el subdirector de la Ungrd y su mano derecha en la entidad, también tienen tras las rejas al expresidente del Senado de la República, Iván Name; y al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. López ya tenía un principio de oportunidad vigente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, que el 27 de agosto fue prorrogado por un año.

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