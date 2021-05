“Urge dejar de negar la desaparición de personas en las protestas”: Unidad de Búsqueda

La directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, pidió a las autoridades no utilizar el concepto de “persona no localizada” en el Paro Nacional, como lo hace la Fiscalía, pues se trataría de un “eufemismo” con el cual se intentaría negar la desaparición.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas tiene una gran tarea: encontrar a las personas de las que no se tiene información en el marco del conflicto armado, por los próximos 15 años. Sin embargo, durante el Paro Nacional, la institución ha fijado posición frente a la desaparición de personas, para tratar de atenuar el flagelo que bien conocen. En su último comunicado, la unidad pidió a las autoridades no utilizar el concepto de “persona no localizada”.

Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda, pide que se eviten eufemismos como “persona no localizada”, pues a través de esa estrategia de comunicación se trataría de atenuar lo que realmente sucede en Colombia, en cuanto a desaparición. “Al negar que hay desaparición, no se activan los mecanismos de búsqueda existentes a nivel nacional e internacional que garanticen la protección de las personas contra la desaparición”, explicó Monzón.

Para la Unidad de Búsqueda es urgente “dejar de negar la desaparición” y pulir el lenguaje institucional sobre los posibles delitos en el Paro Nacional, el cual cumple este 28 de mayo un mes de manifestación interrumpidas. Según el último Puesto de Mando Unificado Judicial de la Fiscalía, del pasado 24 de mayo, 129 personas permanecen desaparecidas. Llama la atención que en el último documento del ente investigador se hable de “290 personas reportadas como no localizadas”, quienes ya fueron encontradas.

La reciente petición de la Unidad de Búsqueda se presenta en medio de la Semana Interinstitucional del Detenido-Desaparecido. De acuerdo con la entidad, creada tras las Acuerdos de Paz, un detenido desaparecido es aquella persona que es privada de su libertad por una autoridad que no justifica la razón para llevar a cabo el procedimiento y, además, se niega a dar información sobre el paradero de la misma víctima. La unidad recalca la importancia de los seres queridos, quienes se quedan con la incertidumbre por la ubicación de la persona detenida.

Por tal razón, la directora Luz Marian Monzón pidió a las autoridades encargadas del Paro Nacional “cumplir estrictamente con el deber de brindar información, no solamente de las razones de la detención de personas, sino de los lugares a donde son llevados los detenidos y permitir el acceso a las familias, a las organizaciones de la sociedad civil y a los abogados a los registros rigurosos que deben llevarse de personas detenidas”, explicó.

Sin embargo, la presente no es la primera petición que realiza la Unidad de Búsqueda en medio del Paro Nacional. El pasado 24 de mayo, en compañía de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la unidad solicitó al Estado garantías para la prevención y protección de las personas frente a la desaparición. Ambas entidades exigieron el urgente registro de las personas privadas de la libertad por la Policía Nacional, quienes son detenidas en el marco del “traslado por protección”, fijado en el Código Nacional de Policía.

“Los estándares internacionales establecen límites y criterios de razonabilidad y proporcionalidad frente a la limitación del derecho a la libertad personal en contextos de manifestaciones. Es esencial que el Estado garantice que las privaciones de libertad, cualesquiera que sean las formas jurídicas que revistan, se realicen con el estricto cumplimiento de los límites y garantías contenidas en las normas de derecho internacional”, agregaron las entidades.

Según el abogado Rubén Darío Acosta, director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos, en una reciente entrevista con El Espectador, los policías no estarían capturando personas como tal, pues los mismos manifestantes en muchas oportunidades no llegan ante un juez de garantías para que legalice esa aprehensión en vía pública. Mientras las cifras sobre detenidos son inexistentes, la Defensoría explicó en su balance del mes de protestas que hay un total de 123 personas desaparecidas.