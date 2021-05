“Condenamos los actos de exceso de la fuerza”: Defensoría del Pueblo ante la CIDH

El Defensor del Pueblo Carlos Camargo rinde informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el contexto de violencia y represión policial en la que está sumergido el país desde el pasado 28 de abril, cuando se convocó a Paro Nacional.

Este martes, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en audiencia virtual presentará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe de 27 páginas que conoció El Espectador en el que relata la forma en la que el órgano defensor ha procedido desde hace 28 días, momento en que fue convocado el Paro Nacional. Camargo no reveló cifras diferentes a las ya entregadas con anterioridad. El informe expone que durante las manifestaciones se han registrado 43 fallecimientos de los cuales 17 tendrían nexo directo con actividades de protestas teniendo reportes en Bogotá (1), Cali (8), Cauca (1), Cundinamarca (3), Valle del Cauca (3) y Tolima (1). Al menos siete muertes están en proceso de verificación y sobre 19 más hay evidencia para establecer que no guardan vínculo con las movilizaciones. Hasta la fecha, 1.040 civiles han resultado heridos y la cifra en policías suma nueve víctimas más para un total de 1.049.

En cuanto a la violencia de género, la entidad explicó que han recibido 106 reportes, entre los cuales está la denuncia pública y penal de una patrullera de Cali, quien asegura que el pasado 29 de abril fue violentada sexualmente por parte de manifestantes que atacaron un CAI ubicado en el oriente de la capital del Valle. De hecho, el abogado Víctor Mosquera alertó a la CIDH la semana pasada para que atendiera el primer ataque en razón del género contra un funcionario público en lo que va del paro.

Según la Defensoría, de los 106 casos de violencia de género, 96 corresponden a hechos contra las mujeres y nueve contra personas con orientación sexual e identidad de género diversa. “El 23% de los hechos reportados corresponden a este tipo de violencias en las que los agresores instrumentalizan los cuerpos de las mujeres como una estrategia de poder y de control frente a la participación de las mujeres en el marco de la protesta social”, agregó la entidad.

Entre otras cosas, Camargo aseguró que “se ha adelantado acciones contundentes para investigar los distintos hechos. Por una parte, en el marco de la debida diligencia que nos compete, hemos venido recibiendo directamente de nuestras 42 Defensorías Regionales, todas las quejas y peticiones presentadas por ciudadanos, con una búsqueda activa de información haciendo especialmente en la violencia de género a través de nuestro sistema de duplas en territorio”, dice el documento conocido por este diario.

El órgano defensor activó el sistema informático de reporte en tiempo real denominado “Copra”, con el cual recibieron información de funcionarios y organizaciones que cooperan, con el fin de detectar información sobre quejas sobre abuso policial u otras situaciones más graves. “Para dar la mayor transparencia y eficacia a la investigación de estos hechos, conformamos, junto con instituciones como la Fiscalía General, la Procuraduría General, Medicina Legal, y los órganos de investigación de la Policía Nacional, una mesa de trabajo interinstitucional dedicada específicamente a adelantar verificación e investigación sobre posibles hechos de homicidio durante las protestas, así como solicitudes de activación del mecanismo de búsqueda urgente para personas sin ubicar”.

En dicha mesa, se compiló un reporte de 548 casos de personas no localizadas, de las cuales, hasta el momento, se ha dado con el paradero de 290 personas. El Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), que está conformado por la Defensoría y la Fiscalía, adelanta acciones tendientes a ubicar 168 personas. “Se tiene activado el mecanismo de búsqueda urgente para 129 personas, porque ya la Fiscalía ha certificado la localización de 39 de ellas. Seguimos en la búsqueda. Es importante destacar que la razón fundamental por la cual no ha sido posible dar con su paradero, es la dificultad para obtener más información de la persona sin ubicar, porque no se cuenta con datos ni de familiares ni de amigos, ni tampoco de las circunstancias en las que se perdió su rastro”.

