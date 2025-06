Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, quedó en libertad en Portugal

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo y conocido como 'El Zar del Contrabando'. Foto: Archivo

El Tribunal Supremo de Justicia de Portugal resolvió un recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, con el que buscaba su libertad. El también conocido como Zar del Contrabando estaba detenido en el país luso desde finales de 2024, luego de haber sido capturado en España. Marín es señalado de liderar una organización criminal que ingresaba mercancía de manera ilegal a Colombia con apoyo de miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian.

Según estableció la autoridad judicial portuguesa, “el mantenimiento de la detención del peticionario carece de fundamento legal, por lo que procede estimar la solicitud de habeas corpus. El cese de la detención del peticionario no tiene nada que ver con la continuación del procedimiento, por lo que deben adoptarse las medidas necesarias una vez resuelto el asunto de la solicitud de protección internacional", señala el fallo.

Al evaluar la solicitud de la defensa de Marín Buitrago en el país europeo, el Tribunal Supremo de Portugal decidió que, al no haberse cumplido los trámites pertinentes para la extradición en los tiempos establecidos, se dio vía libre para avalar la petición de libertad. "Los magistrados de esta Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de Justicia acuerdan estimar el recurso de habeas corpus que ahora se examina (...) ordenando el cese de su detención, previa notificación de esta sentencia al Tribunal de Apelación de Oporto, con nota de ‘muy urgente liberación del preso’“, se lee en la decisión.

Tras la decisión, la defensa del Zar del Contrabando estaría buscando las formas de que salga lo antes posible del centro de detención en el que se encuentra en la ciudad de Oporto. El pasado 3 de junio, la Fiscalía de Colombia indicó que el Tribunal portugués había negado la libertad de Marín Buitrago y que se estaba definiendo, en un término de 20 días, el asilo solicitado por el contrabandista. " Lo que quiere decir que es muy probable que esa extradición se concrete en un término muy corto”, señaló la fiscal Camargo en su momento.

Ese mismo día, la fiscal Camargo señaló que, en Colombia, se había radicado escrito de acusación en contra de Marín Buitrago por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, con base en evidencias recolectadas durante varios meses de seguimiento, interceptaciones y testimonios en su contra. El caso había quedado en manos del Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, encargado de fijar la fecha para la audiencia de formulación de acusación, paso previo al juicio oral.

Sin embargo, hasta el momento no es claro si aun permanece activa la circula roja de Interpol en contra de Buitrago luego de esta decisión judicial. Por su parte, el presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, señaló: “La excusa que presentó el contrabandista que era un perseguido del presidente, claro que debía perseguirlo, porque es un gran criminal en Colombia y el mundo. Tiene orden de captura en Colombia”. Y sentenció: “Rechazo esta conducta de los magistrados del tribunal de Portugal. No sé si no se le entregaron todas las pruebas que muestran las actividades ilícitas del contrabandista”.

