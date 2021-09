“Usted sí me llamó”: Karen Abudinen salpica a Benedetti en escándalo de Mintic

“Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas”. Así le escribió por Twitter la exministra de las TIC, Karen Abudinen, al senador Armando Benedetti. Se refiere a que, al parecer, el congresista habría terciado en el escándalo del que viene hablando el país las últimas semanas: el contrato por $1 billón que el Ministerio TIC le entregó a la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a las zonas rurales, pero que terminó con señalamientos de posible corrupción y documentos falsos. Benedetti lo niega.

Senador: Le refresco la memoria. Usted si me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. YO NO NEGOCIO, NI CEDO ANTE CORRUPTOS. — Karen Abudinen (@karenabudi) September 27, 2021

Cuando la interventoría del contrato informó al Ministerio que, a abril de este año, Centros Poblados no había terminado uno solo de los 773 centros digitales que debía entregar, el Mintic llamó a una audiencia para estudiar la posible caducidad del contrato. Citó a todas las partes del contrato y fue ahí que saltó a la vista que unos documentos que presentó el contratista serían falsos: las garantías bancarias, entre ellas la de cumplimiento, con las que se había asegurado el billonario convenio.

Fue entonces cuando, supuestamente, la exministra Abudinen recibió llamadas de algunos políticos. Entre ellos, dijo la propia exfuncionaria, habría estado el senador de La U Armando Benedetti —quien recientemente se pasó al Pacto Histórico liderado por Gustavo Petro—. “Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se ‘abudinearon’ la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”, escribió Benedetti en su Twitter esta mañana.

Y al cabo de unos minutos Abudinen le contestó: “Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato”. Es decir, la propia exministra dice que Benedetti la llamó a aconsejarle cómo proceder ante el incumplimiento de Centros Poblados. El senador de La U, sin embargo, lo niega.

“Yo nunca la llamé, ¿para qué me iba a meter en ese berenjenal?”, dijo Armando Benedetti en W Radio esta mañana. “¿Por qué si yo llamé a Karen Abudinen y había algo de corrupción en la llamada no lo denunció en su momento? Además, recuerde cómo comenzó esto: ella dijo que no recibía presiones de ningún congresista. Este fin de semana hablaron de Daira (Galvis), de Mauricio Gómez Amín y de Antonio Zabaraín. Yo lo que creo es que ella está levantando una cortina de humo”.

El congresista se refiere a rumores de un supuesto rol de otros congresistas del Caribe en el escándalo. Todos los mencionados por Benedetti han salido a relucir en versiones de medios de comunicación. Sin embargo, como Benedetti, la senadora Galvis y los senadores Gómez Amín y Zabaraín han negado cualquier vínculo con este billonario contrato.

