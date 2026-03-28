Vacancia judicial en Semana Santa 2026: así trabajarán los juzgados de todo el país

La Rama Judicial entra en vacancia por Semana Santa con ajustes en la prestación del servicio. Foto: El Espectador

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Todo listo para la Semana Santa en la Rama Judicial. A través de una circular del Consejo Superior de la Judicatura, las autoridades dejaron claro el cronograma para la vacancia judicial de todo el país que empezó este sábado 28 de marzo.

¿Cómo trabajan los juzgados en Semana Santa?

Según la comunicación, la jornada de vacancia se extenderá hasta el próximo domingo 5 de abril, exceptuando a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, así como los juzgados de control de garantías y centros de servicios.

📣 ¡Atención!



Se informa a la ciudadanía en general que la #VacanciaJudicial por concepto de #SemanaSanta será del 28 de marzo al 5 de abril de 2026.⚖️



🗓️Retomaremos actividades el lunes 6 de abril.



🔍¡Consulta las excepciones vigentes! ⬇️⬇️ pic.twitter.com/kHZIBAlVo0 — Rama Judicial (@judicaturacsj) March 27, 2026

Para los primeros, la Judicatura estableció que laborarán el 30 y 31 de marzo, así como el primero de abril, pero tendrán descanso el jueves y viernes Santo, así como el fin de semana siguiente.

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Para el segundo grupo, que incluye juzgados penales y promiscuos con función de control de garantías y centros de servicios, el Consejo Superior de la Judicatura explicó que prestarán servicios durante toda la semana en los turnos establecidos por cada despacho.

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Todas las actividades, sin excepción, se retomarán el próximo lunes 6 de abril. Por estas medidas, los correos electrónicos de los juzgados quedarán deshabilitados hasta esa fecha, pero el sistema funcionará sin descanso para garantizar el correcto funcionamiento de la Rama Judicial.

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