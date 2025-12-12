Valle del Cauca refuerza presencia de autoridades tras aval a extradición de alias “Pipe Tuluá”

Valle del Cauca refuerza presencia de autoridades tras aval de extradición a alias “Pipe Tuluá”./Imagen de referencia. Foto: Policía Nacional

La Gobernación del Valle del Cauca aseguró que, tras el aval del presidente Gustavo Petro para la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín, alias “Pipe Tuluá”, líder de “La Inmaculada”, las autoridades reforzarán la presencia institucional y adoptarán medidas preventivas de seguridad en Tuluá y en otros municipios del centro del departamento.

El secretario de Convivencia y Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, señaló que tanto el departamento de Policía Valle, como el Ejército Nacional, “estarán haciendo presencia en el municipio y en coordinación con la Alcaldía municipal, se van a reforzar todos los controles y vamos a tener unos dispositivos permanentes que permitan garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los tulueños en este mes de diciembre”.

Guillermo Londoño también se pronunció sobre las conversaciones exploratorias con el grupo criminal “La Inmaculada”, señalando que “abrir una mesa de diálogo más en el Valle del Cauca en plena época electoral, a seis meses de acabarse el gobierno, no nos parece conveniente, es respetuosamente una decisión del señor Presidente de la República, pero las anteriores no han dado ningún resultado”.

Asimismo, el Secretario de Seguridad, añadió que, teniendo en cuenta que la estructura criminal no se ha sometido o desarticulado, “no vemos conveniente y recomendamos respetuosamente analizar en debida forma, nuevamente, un ejercicio de este punto”.

El presidente Gustavo Petro aprobó la extradición de alias “Pipe Tuluá” el pasado 4 de diciembre, según registró el Diario Oficial. Sin embargo, el 5 de diciembre fue expedida la resolución de la Presidencia de la República con la que se anunció el inicio de las conversaciones.

En el documento avalado para su extradición, se dio a conocer que, se tuvo en cuenta su prontuario delictivo, en el que se registran cuatro condenas y once investigaciones activas por distintos delitos. Además, el gobierno revisó los cuatro cargos por narcotráfico por los que lo solicita el país norteamericano.

