Judicial

Menor que coordinó asesinato de su tía y su abuela, fue sancionado a siete años de reclusión

Los crímenes ocurrieron el pasado 28 de marzo en Envigado (Antioquia), cuando dos hombres ingresaron a un establecimiento y dispararon a la profesora y periodista María Victoria Correa Ramírez y a su hermana María Norelia, causándoles la muerte. Esto se sabe.

Redacción Judicial
12 de diciembre de 2025 - 08:42 p. m.
María Victoria Correa Ramírez departía junto a tres personas más en una panadería de Envigado, cuando fueron atacados por hombres armados.
María Victoria Correa Ramírez departía junto a tres personas más en una panadería de Envigado, cuando fueron atacados por hombres armados.
Foto: Redes sociales
El caso de la periodista María Victoria Correa Ramírez, asesinada el 28 de marzo de 2025, en Envigado (Antioquia) volvió a moverse. Un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes declaró responsable a un menor de 17 años, familiar de la periodista, por haber determinado el crimen.

En el hecho también fue asesinada María Norelia Correa, hermana de la periodista y abuela del menor. El joven deberá cumplir 7 años de privación de la libertad en un centro de atención especializada, por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

La investigación que adelantó una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA) de la Seccional Medellín dejó en evidencia que el adolescente “ideó, coordinó y financió el plan para que fueran asesinadas las mujeres y así apropiarse del patrimonio económico de las víctimas que venía siendo administrador por su madre”.

Las pruebas arrojaron que para llevar a cabo el crimen, el menor contrató a los sicarios por medio de una tercera persona. Según el ente investigador, el día del homicidio los “dos hombres ingresaron a un establecimiento comercial y atacaron con un arma de fuego a la profesora y periodista María Victoria Correa Ramírez y a su hermana María Norelia, causándoles la muerte. En el suceso resultó lesionada otra familiar de las víctimas, de 73 años”.

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional capturaron al menor el pasado 22 de octubre durante una operación realizada en una finca del corregimiento de Llano Grande de Rionegro (Antioquia), donde también fueron incautados dos manuscritos “con información relevante para la investigación”, según indicó la Fiscalía.

Además, por los mismos hechos fueron condenados mediante preacuerdo a 17 años y 6 meses de prisión los sicarios Juan Camilo Carvajal Burbano, alias “Gafas”; Deiby Yulián Posso Pretel, alias “Cali”; y Yuván Daniel Arenas Gómez, alias “El Mello”.

Por Redacción Judicial

