Menor que coordinó asesinato de su tía y su abuela, fue sancionado a siete años de reclusión

María Victoria Correa Ramírez departía junto a tres personas más en una panadería de Envigado, cuando fueron atacados por hombres armados. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El caso de la periodista María Victoria Correa Ramírez, asesinada el 28 de marzo de 2025, en Envigado (Antioquia) volvió a moverse. Un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes declaró responsable a un menor de 17 años, familiar de la periodista, por haber determinado el crimen.

En el hecho también fue asesinada María Norelia Correa, hermana de la periodista y abuela del menor. El joven deberá cumplir 7 años de privación de la libertad en un centro de atención especializada, por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

Lea: Desarticulan red criminal que falsificaba cédulas colombianas para prófugos dominicanos

La investigación que adelantó una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA) de la Seccional Medellín dejó en evidencia que el adolescente “ideó, coordinó y financió el plan para que fueran asesinadas las mujeres y así apropiarse del patrimonio económico de las víctimas que venía siendo administrador por su madre”.

Las pruebas arrojaron que para llevar a cabo el crimen, el menor contrató a los sicarios por medio de una tercera persona. Según el ente investigador, el día del homicidio los “dos hombres ingresaron a un establecimiento comercial y atacaron con un arma de fuego a la profesora y periodista María Victoria Correa Ramírez y a su hermana María Norelia, causándoles la muerte. En el suceso resultó lesionada otra familiar de las víctimas, de 73 años”.

Le puede interesar: Víctimas de secuestros y falsos positivos: el corazón de las sentencias de la JEP

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional capturaron al menor el pasado 22 de octubre durante una operación realizada en una finca del corregimiento de Llano Grande de Rionegro (Antioquia), donde también fueron incautados dos manuscritos “con información relevante para la investigación”, según indicó la Fiscalía.

Además, por los mismos hechos fueron condenados mediante preacuerdo a 17 años y 6 meses de prisión los sicarios Juan Camilo Carvajal Burbano, alias “Gafas”; Deiby Yulián Posso Pretel, alias “Cali”; y Yuván Daniel Arenas Gómez, alias “El Mello”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.