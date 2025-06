“Vine a traerle una estampita de la virgen que me salvó la vida”: Laura Villamil

Laura Villamil estuvo durante cinco meses bajo procedimientos médicos tras sufrir quemaduras de alta gravedad en su cuerpo. Foto: Archivo El Espectador

Este martes se cumplen tres días desde que el precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado con arma de fuego en el occidente de Bogotá. Desde el sábado pasado en la noche, el político permanece en estado crítico en la clínica Santa Fe, donde ha sido intervenido quirúrgicamente por un neurocirujano y su equipo de trabajo, quienes intentan rescatar la vida de la víctima.

Desde el fin de semana pasado, altos funcionarios públicos, políticos y personalidades reconocidas han asistido a la clínica. Algunos han manifestado su apoyo a la familia de Uribe Turbay. Otros han aprovechado la presencia de medios de comunicación para emitir discursos de indole político. Esta vez, en la mañana de este martes, asistió la sobreviviente Laura Villamil, la mujer que resistió a quemaduras de alto nivel en el 80% de su cuerpo, tras un show en Andrés Carne de Res en 2024.

“Quiero agradecerles a todos el apoyo que han tenido con él. Yo no lo conozco, así como mucha gente no me conocía, vinieron acá, oraron por mí, y en mi familia estamos orando un montón por él. Esperemos que luche mucho porque tiene muchísima fuerza. Yo se lo entrego a Dios, a la Virgen y al Espiritú Santo”, dijo Laura Villamil a la entrada de la clínica.

La historia de Villamil comenzó el 17 de agosto de 2024, cuando la actriz egresada de la facultad de Academia Superior de Artes de Bogotá de la Universidad Distrital, se encontraba realizando un show en el restaurante Andrés Carne de Res, sede chía. Durante la presentación, accidentalmente y por el tipo de traje de plumas, una chispa que se extendió en fuego terminó quemando la mayoría de su cuerpo.

Villamil, a quien le dieron de alta en febrero pasado, aseguró sentirse identificada con Uribe Turbay. “Quería traerle una vela y una estampita de la virgen que me salvó la vida. Con toda la fuerza. Le deseo mucha recuperación, mucha fuerza y mucha luz. Y a su familia mucha fortaleza, como le escribí a su esposa. Enviarle mucha esperanza. La vida ante todo (...) Puede haber muchos dictámenes, pero el que decide es Dios”, concluyó.

La Fundación Santa Fe emitió en la mañana de este martes 10 de junio el último comunicado sobre el estado de salud del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe. El centro médico señaló que el congresista sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos, “con todo el monitoreo y los cuidados que requiere, permaneciendo en estado crítico”.

“En esa franja de complejidad se encuentra estable y las intervenciones realizadas en estas horas recientes mantienen su condición. Continuamos realizando las acciones necesarias para mitigar el impacto de las lesiones que recibió. Su gravedad y pronóstico siguen siendo las previamente reportadas”, se lee en el parte médico.

El senador recibió tres impactos de bala, uno en la pierna izquierda, y dos en su cabeza. El joven sicario que habría disparado en su contra fue capturado minutos después del ataque. Hoy la Fiscalía tiene previsto realizar la audiencia en la que le comunicará al joven de 15 años que será investigado penalmente por los delitos de porte ilegal de armas y intento de homicidio.

