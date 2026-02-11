Violencia en El Carmen: tres días de ataques impiden que más de 400 niños asistan a clases

Los habitantes alertaron sobre la presencia de hombres armados en las calles del casco urbano.

En la madrugada de este miércoles 11 de febrero se registró un nuevo atentado en el municipio de El Carmen (Norte de Santander) contra la Policía Nacional. Los habitantes alertaron sobre la presencia de hombres armados en las calles del casco urbano, así como en el corregimiento de Guamalito.

Según las autoridades, el ataque fue ejecutado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln). El consejero del Departamento de Paz, Luis Fernando Patiño, señaló a través de medios de comunicación que este es el tercer día consecutivo en que se registran hostigamientos en el municipio.

“Lamentablemente, hoy, por tercer día consecutivo, el municipio de El Carmen está siendo hostigado por actores armados. Hemos tenido un policía fallecido. Los disparos se están dando en medio de la población civil, y ahí está el colegio. Más de 400 niños no han podido iniciar sus clases por obvias razones. Los padres de familia sienten temor”, afirmó Patiño.

El hombre agregó que, en total, son 1.200 los niños en la región del Catatumbo que no han podido asistir a clases y 134 los maestros que han sido amenazados. También pidió a “los actores armados que detengan de inmediato el fuego y que se respete el derecho internacional humanitario”.

En los videos que circulan en redes sociales se ve como hombres armados, vestidos de civil caminan por las calles de El Carmen. Fernando Patiño señaló que esta es una de las infracciones contra el derecho internacional humanitario, ya que “viola el principio de distinción al no tener los emblemas propios del grupo armado al margen de la ley”.

El pasado 9 de febrero, primer día en el que se registraron los hostigamientos en el municipio, hombres armados dispararon contra las instalaciones de la Policía Nacional. Durante el ataque, el subintendente Andrés De La Hoz resultó herido y posteriormente falleció en un centro asistencial al que fue trasladado por sus compañeros.

