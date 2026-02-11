La versión del general de la Policía que Petro señaló de intentar meterle droga a su carro Foto: Archivo Particular

Un nuevo choque sacude a la cúpula de la Policía Nacional. Durante el Consejo de Ministros realizado el martes 10 de febrero de 2026 en Córdoba, el presidente Gustavo Petro reveló que ordenó retirar de la institución a un general por sospechas de un supuesto complot en su contra, que incluiría, presuntamente, intentar meter droga al carro presidencial.

Según expuso el mandatario, el hecho habría tenido como finalidad afectar su seguridad e incluso “destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra”, en referencia al encuentro con su homólogo estadounidense en Washington. Aunque el presidente no mencionó el nombre del oficial durante el Consejo, Caracol Radio informó que, según fuentes del entorno presidencial, el general aludido sería Edwin Urrego, comandante de la Policía de Cali y excomandante de la Policía de Barranquilla.

En entrevista con Caracol Radio, el oficial entregó su versión de los hechos y aseguró que la información que recibió el presidente Petro para hacer esos señalamientos en su contra se basa en una “desinformación y con una intención específica” de sacarlo de la Policía.

El general Urrego señaló que hasta ahora no ha sido llamado por las autoridades para entregar su versión de los hechos y negó que existiera alguna prueba que lo vincule a un complot para cargar con droga el carro del presidente. “Pienso que no las hay (las pruebas), porque eso no aconteció ni fue planeado ni existió. Al menos si fuese de mi parte es una desinformación, o sea, es una información que realmente no obedece a la realidad; entonces no puede existir alguna prueba seria, técnica, algo que realmente determine que eso puede ser verdad”, dijo Urrego.

Duarante el Consejo de Ministros, el presidente Petro mencionó que “hay un general que ordené retirar de la Policía, tiene una misión extraña, alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”. En ese momento, el jefe de Estado miró a su ministro del Interior, Armando Benedetti, y dijo que el oficial “tiene que ver con usted, le allanó su casa, era para eso”.

El 11 noviembre de 2025, la casa del ministro Benedetti en Barranquilla fue allanada por orden de la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En este operativo participó el general Edwin Urrego, quien para ese momento era comandante de la Policía de Barranquilla. Por esta relación, se pudo establecer que es el oficial Urrego el que estaría siendo señalado por Petro.

Aunque el jefe de Estado dijo que ordenó retirarlo de la Policía, el general Urrego aseguró que sigue en la institución, que nunca tuvo cercanía a los carros del presidente y que, incluso, está dispuesto a pasar por una prueba de polígrafo para ratificar su versión. “Yo creo que se entra a deducir que se trata de mí por la diligencia de allanamiento y registro que se practicó en su momento al doctor Armando Benedetti en su residencia, donde, por una orden judicial, la Policía Nacional realizó el acompañamiento de esa actividad y, pues, en el momento me encontraba yo como comandante de Barranquilla”, detalló Urrego.

