“Ya virtualmente hay un procurador”: Luis Felipe Henao sobre Gregorio Eljach

Henao ha sido líder ejecutivo de la fundación Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC). Foto: Cristian Garavito

En entrevista con Caracol Radio, el exministro de Vivienda y candidato a dirigir la Procuraduría General de la Nación, Luis Felipe Henao, criticó enfáticamente la elección del candidato del presidente Gustavo Petro a ocupar el órgano de control: el reciente secretario del Senado, Gregorio Eljach. Henao, Eljach y Germán Varón Cotrino, elegido por la Corte Suprema de Justicia, presentarán sus argumentos para quedarse con el cargo ante el mismo Senado. Sin embargo, para Henao, la pelea está perdida para él y Varón Cotrino.

“Los comunicados de los partidos, los cuales todavía no han escuchado a los candidatos, demuestran que ya virtualmente hay un procurador. Espero que el doctor Eljach no sea el último procurador del país, como lo han dicho en columnas”, señaló en entrevista. En los últimos días, los liberales, conservadores, el Partido de la U y el Pacto Histórico manifestaron públicamente su apoyo a Eljach, en comunicados dados a conocer a la ciudadanía. La votación es el próximo 3 de octubre.

Sobre el apoyo manifestado por los partidos, Henao aseguró sentir sorprendido, pues ni siquiera la Comisión de Acreditaciones del Senado ha expedido el acto administrativo con el que verifica el cumplimiento de requisitos legales de los ternados. “Me sorprendió que ningún partido se haya tomado el trabajo de estudiar las propuestas que tenían cada uno de los candidatos. Ha sido un proceso muy corto. No fue una carrera de 10 kilómetros, sino de 100 metros, y no sé qué tan bueno sea eso para el país”, señaló.

Asimismo, sobre la elección de Eljach por parte del presidente Petro, reaccionó tildando al máximo mandatario. “El presidente no está siendo coherente con el discurso de campaña. Había personas con unas hojas de vida muy importantes, que habían tenido en su vida profesional la experticia para llevar la Procuraduría, el presidente renunció a ternar personas que habían hecho un proceso meritocrático, para escoger una persona que, según él, no hacía parte, pero podría hacer esa labor de control”.

Sobre su relación con Germán Vargas Lleras, Henao aseguró que es injusto que se lo vincule indefinidamente con él, cuando hace años se desligó del partido Cambio Radical. “Yo he tenido un sinnúmero de jefes en mi vida. Yo trabajé con Jaime Lombana, con Alvaro Uribe, con Juan Lozano, con Juan Manuel Santos, con Luis Carlos Sarmiento. Uno tiene que construir una carrera profesional. Si se me critica por haber participado con uno de ellos, me debo sentir orgulloso. El Consejo de Estado examino hojas de vida y determinó que soy el mejor candidato”.

Por último, en medio de la entrevista, Henao aseguró que de ser elegido Procurador trabajará en principio por develar qué está pasando en los territorios de conflicto armado, justo en época de proyecto paz total. Ello sugiere una verificación del cese al fuego firmado por el gobierno y algunas de las estructuras armadas, así como la verificación de los derechos de la ciudadanía en territorios como el Chocó.

