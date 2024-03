Johana Bahamón expone ante la ONU la importancia de la dignidad para pospenados

Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En una conferencia celebrada en Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna, expuso su metodología de intervención y buenas prácticas de resocialización y reinserción para personas que recuperan su libertad. Fue un espacio en el que Acción Interna aprovechó para enfatizar en la necesidad de brindar segundas oportunidades para su reinserción social y la forma en que la organización lo han aplicado en Colombia.

Durante su intervención, Bahamón resaltó la importancia de la dignidad para las personas privadas de libertad. “Se puede estar privado de la libertad, pero eso no significa que se deba estar privado de la dignidad. Desafortunadamente, recuperar la libertad no garantiza recuperar la dignidad. Hay personas que prefieren volver a la cárcel por la realidad que les toca enfrentar afuera de ella. Eso no habla bien de nosotros como sociedad”, fueron algunas de sus palabras.

Según la Fundación, la invitación a este evento fue extendida por el ministro consejero de la Misión Permanente de Costa Rica ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Roberto Céspedes, en nombre de un grupo de países que lideran una iniciativa sobre la perspectiva de los derechos humanos para personas pospenadas.

Asimismo, la directora también compartió detalles sobre las buenas prácticas desarrolladas por la Fundación. Entre las que se destacan iniciativas como: el restaurante Interno, el primer restaurante abierto al público dentro de una cárcel de mujeres en el mundo; la Ley de Segundas Oportunidades, que otorga beneficios económicos y tributarios a las empresas que contraten población en libertad condicional y pospenada; y la alianza estratégica con la empresa privada para generar empleo digno a las personas que salen de la cárcel, entre otros temas.

Tales proyectos “buscan contribuir al proceso de reinserción y promover una sociedad más incluyente y con menos prejuicios”, escribe Acción Interna mediante un comunicado. Además, se destaca la presencia de Johana Bahamón en este evento, pues refleja el compromiso continuo de su trabajo en la promoción de los derechos humanos y la reinserción social de las personas privadas de libertad.

