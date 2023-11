¡Nos queremos vivas!: el llamado de mujeres en Montería al alcalde electo

Día internacional de eliminación de la violencia contra las mujeres en Montería (Córdoba). Foto: Cortesía

“¡Nos queremos vivas!”. Esta consigna, además de ser una frase que representa a miles de mujeres que han alzado su voz en contra del auge de los feminicidios, también es una canción de Rebeca Lane, que habla, entre otras cosas, de la resiliencia de las mujeres para exigir justicia y recordar a quienes ya no están. También fue el nombre de un evento realizado en Montería (Córdoba) el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese espacio, organizado por fundaciones como Caribeñxs y FundAcción, recordaron a las víctimas de feminicidio, se habló de prevención de la violencia basada en género (VBG) y se hizo un llamado a los nuevos gobernantes locales para atender de forma urgente este flagelo.

A través de una carta, que firmaron seis organizaciones de la sociedad civil (El Derecho a No Obedecer, Corporación Otraparte, Catcalls of Montería, Colectiva Juana Julia Guzmán, Caribeñxs y el Semillero de Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Córdoba), expusieron un total de 15 puntos al alcalde electo de Montería, Hugo Kerguelen, para que en su agenda de gobierno incluya políticas que puedan impulsar la erradicación de la violencia de género en la ciudad y, por qué no, con una extensión hacia todo el departamento. En la misiva, de hecho, las organizaciones señalan que su plan de gobierno, el cual comenzará a ejecutar a partir del próximo 1° de enero, tiene varias “falencias” y “enunciaciones generalizadas”.

En la misiva, las organizaciones recuerdan que, entre 2019 y 2022, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Córdoba fue el departamento con mayor número de feminicidios. “Esto demuestra que Córdoba es una de las regiones más hostiles para las mujeres”, resumen. También le recuerdan al alcalde electo Kerguelen que, tan solo en el 2022, 590 mujeres denunciaron haber sido víctimas de delitos sexuales en el departamento, según un informe del Sistema Estadístico Delictivo y Contravencional de la Policía Nacional y que, de esa cifra, al menos 78% eran menores de edad.

“Durante años de trabajo comunitario e incidencia política por los derechos de las mujeres, las organizaciones sociales y lideresas de la ciudad y el departamento han identificado malas prácticas institucionales para hacer frente a esta problemática que involucra a más del 50% de la población. Prácticas que han sobrecargado el trabajo de estas organizaciones y cuya responsabilidad debe recaer exclusivamente sobre las autoridades locales”, señala la misiva.

También recordaron algunos casos en los cuales la institucionalidad no ha actuado más allá de instalar mesas de trabajo con la Alcaldía que, por lo general, “no trascienden”. Un ejemplo que ponen de presente fueron las denuncias por acoso sexual de estudiantes de varios colegios en Montería. Aseguran que el caso, tomado por la Secretaría de Educación, “se limitó a la asistencia a una mesa de trabajo con organizaciones sociales y no existió una activación de la ruta inmediata y/o intermediación por parte de esta para hacerle frente a la situación”, añaden las organizaciones.

Las peticiones de las organizaciones a la nueva Alcaldía

Para las organizaciones firmantes de la carta, aún no hay claridad en la agenda del alcalde electo para el correcto abordaje de las políticas que se encargarán de lidiar con la violencia de género. “Este panorama exige un cambio y compromiso gubernamental que debe ser traducido en inversión pública e instancias expertas en género”, afirman. Por ese motivo, extendieron una lista de peticiones para la administración entrante sobre lo que consideran fundamental para llevar una agenda de género, en pro de los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+.

Dentro de sus recomendaciones está la creación de la Secretaría de Mujer y Género, mediante la cual, dicen, se tomarán todas las decisiones con respecto a las directrices y acciones políticas para atender la prevención de las violencias basadas en género. También ponen sobre la mesa la creación de una Casa Refugio para mujeres víctimas de violencia sexual y la implementación del Consejo Consultivo de Mujeres en los primeros 100 días de administración.

De igual manera, entre sus pedidos también resalta la construcción de una política pública de género como resultado de mesas de trabajo vinculantes con organizaciones sociales, lideresas y oenegés en los primeros 100 días de gobierno. Otro de los puntos que tienen en cuenta las organizaciones es la necesidad de contar con funcionarios y funcionarias expertas en temas de género y que los que ya trabajan en las divisiones institucionales reciban capacitaciones en la materia.

Además, solicitan la caracterización de las mujeres urbanas y rurales, teniendo en cuenta un enfoque diferencial y político. También subrayan la importancia de una financiación de investigaciones sobre feminicidios en la ciudad, así como también informes investigativos que permitan obtener una caracterización socioeconómica de la población de mujeres y personas trans.

Las seis organizaciones también enumeraron los siguientes puntos que consideran cruciales para fortalecer la agenda de género: la creación de una ruta para la atención a las denuncias de acoso sexual en espacios académicos como colegios y universidades; manejo de un discurso político hacia los temas de género y las mujeres enfocado en los derechos humanos; tener una línea de atención de denuncias de víctimas de VBG 24 horas; presentación del presupuesto público con enfoque de género; capítulo en el Plan de Desarrollo sobre género; desligar los asuntos de género, mujeres y población LGTBIQ+ de las libertades religiosas; metodologías claras sobre el diagnóstico de las necesidades de las mujeres víctimas de VBG; y fortalecer los liderazgos de mujeres y personas diversas en la participación ciudadana, incluyéndolas en la toma de decisiones.

Dentro del paquete de propuestas del alcalde electo, Hugo Kerguelen, se habla de la posesión del primer gabinete paritario de Montería y el establecimiento de un Observatorio de mujeres y equidad de género. El próximo mandatario, quien resultó electo con 114.675 votos, también habla de la creación de un centro de emprendimiento en la ciudad, en el que “el eje central está dirigido hacia las mujeres”. También incluye un apartado sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, en el que destaca una orientación psicosocial de la mano del sistema de salud local y una atención jurídica gratuita mediante las facultades de derecho.

¡Nos queremos vivas!

Además de formular una serie de peticiones para la nueva administración, el evento estuvo centrado, más que todo, en un rostro humano. Desde Caribeñxs le dijeron a este diario que fue una iniciativa dedicada a la prevención de violencias hacia las mujeres y a rendir homenaje a las víctimas de feminicidio. “Este evento es mucho más que una reunión, es un llamado a la acción, un compromiso con la erradicación de la violencia de género y la construcción de un futuro más seguro y equitativo”.

¡Nos queremos vivas! convocó a mujeres de Montería a un taller crucial en el que, mediante diversas actividades, se aplicaron herramientas para la prevención de la violencia de género, se crearon redes de apoyo y, como dicen, “se fomentó la empatía”. “Más que simplemente concientizar, nuestro enfoque es proporcionar herramientas prácticas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres”, señalan. Durante el evento, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del “Monumento a la Memoria”, un tributo a las víctimas de feminicidio en Córdoba desde el año 2019 hasta el 2023.

Durante el encuentro, las mujeres recordaron tres casos de feminicidio ocurridos en diferentes municipios de Córdoba, y honraron la memoria de las víctimas: Cristina Durango, víctima de feminicidio en 2019 por parte de su expareja sentimental en el municipio de San Pelayo; Eliana Carrascal, quien también fue asesinada por su expareja en 2020 en Canaleta; y la profesora Rosmira Rodríguez, de 64 años, quien fue hallada degollada en su casa en 2021.

Además de recordarlas como mujeres valientes y elevar sus nombres en el “Monumento a la Memoria”, las organizaciones también piden que se haga justicia en sus casos. Tanto en estos tres, como en los más de 590 escenarios de violencia sexual que se han reportado en el departamento. Por ello, desde Caribeñxs y las demás oenegés firmantes siguen gritando: “¡Nos queremos vivas!”.

