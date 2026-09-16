¿A qué distancia se siembra la papa y cuántas matas caben en una hectárea?

Aunque parezca un detalle menor, el espaciamiento entre plantas y surcos puede influir en el desarrollo del cultivo, la cantidad de plantas que caben en una hectárea y, en consecuencia, en su productividad. Además, no todas las variedades requieren exactamente el mismo manejo.

¿Tiene un terreno disponible y está pensando en aprovecharlo para sembrar papa? Antes de preparar la tierra y comenzar a poner las semillas, hay una pregunta que conviene resolver: ¿a qué distancia debe sembrar cada planta?

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Por eso, si está pensando en sembrar uno de los productos más representativos de la agricultura colombiana y no sabe por dónde empezar, aquí le contamos cómo establecer el cultivo de papa, qué distancia dejar entre plantas y cuáles son los aspectos que debe tener en cuenta para que crezca adecuadamente.

¿Qué debe tener en cuenta para cultivar papa?

Cultivar papa (Solanum tuberosum) no consiste únicamente en poner un tubérculo bajo tierra y esperar a que produzca nuevas papas. Antes de la siembra es necesario considerar la calidad de la semilla, la variedad y la distancia entre plantas, factores que pueden influir en el desarrollo del cultivo y en el tamaño y cantidad de los tubérculos cosechados.

La semilla es el punto de partida

Según la Biblioteca Digital Agropecuaria, el cultivo de papa se establece principalmente mediante tubérculos utilizados como material de siembra. Se trata de papas seleccionadas que conservan yemas, conocidas como “ojos”, capaces de producir nuevos brotes. A diferencia de una semilla botánica, el tubérculo es un órgano de reserva de la planta: almacena agua y nutrientes que ayudan a sostener el crecimiento durante las primeras etapas del cultivo.

La calidad de esta semilla es fundamental. La propagación mediante tubérculos permite conservar prácticamente la misma constitución genética de la planta de la que provienen, pero también tiene una desventaja: puede facilitar la transmisión de enfermedades, especialmente las causadas por virus, que pueden reducir la capacidad productiva del cultivo.

Por eso, antes de sembrar no basta con escoger cualquier papa que haya quedado en la cocina. Es importante seleccionar tubérculos sanos, de buena calidad y adecuados para la propagación.

La variedad también importa

No todas las papas se comportan de la misma manera. Las variedades pueden diferenciarse por características como la forma y el tamaño del tubérculo, el color de la piel y de la pulpa, la duración del ciclo del cultivo y su comportamiento durante el almacenamiento. También pueden tener diferentes usos, por lo que la elección del material de siembra debe responder al objetivo de la producción.

En Colombia se han desarrollado alrededor de 32 variedades en los últimos 50 años, mientras que también existen variedades nativas y regionales adaptadas a los diferentes pisos térmicos del país. Entre las variedades mejoradas se encuentran Parda Pastusa, Diacol Capiro, Diacol Monserrate, ICA Zipa, ICA San Jorge e ICA San Pedro, entre otras.

El país también cuenta con variedades nativas o regionales, entre ellas Tuquerreña, Argentina, Salentuna, Chaucha Mambera y Yema de Huevo, esta última conocida ampliamente como papa criolla o papa amarilla. Cada una presenta características particulares de adaptación y producción.

¿A qué distancia se siembra la papa?

Una vez definida la variedad y seleccionado el tubérculo-semilla, también es necesario determinar cuánto espacio dejar entre una planta y otra y entre los surcos. Esta distancia no es fija, como mencionamos, depende mucho de la variedad. Por ejemplo, para variedades mejoradas, una referencia general es dejar entre 1 y 1,20 metros entre surcos y entre 25 y 30 centímetros entre plantas.

Sin embargo, estas distancias pueden modificarse según las condiciones del cultivo. El tamaño de la semilla también importa: los tubérculos-semilla más grandes requieren mayor separación que los pequeños, entre otras razones porque pueden producir un mayor número de tallos y es necesario distribuirlos adecuadamente en el terreno.

La variedad también puede cambiar la distancia recomendada. Por ejemplo, algunas variedades tardías de tipo andígena, como Tuquerreña, requieren una mayor separación entre plantas. En cambio, varias de las variedades mejoradas cultivadas en Colombia responden bien a densidades de siembra más altas.

Es decir, cuando se aumenta la separación entre plantas, cada una dispone de más espacio y puede producir tubérculos de mayor tamaño, pero disminuye el número de plantas por unidad de superficie, lo que puede reducir el rendimiento por hectárea.

Publicidad

Por el contrario, una mayor densidad aumenta el número de plantas en el terreno, aunque no necesariamente significa que cada planta produzca tubérculos más grandes. Por eso, la distancia debe buscar un equilibrio entre el número de plantas y el tamaño de los tubérculos que se espera obtener.

La pendiente del terreno también modifica la recomendación. En terrenos planos, la distancia entre surcos puede reducirse hasta aproximadamente 90 centímetros, mientras que en terrenos con mayor pendiente puede ser necesario aumentarla hasta 1,30 metros o incluso más.

Publicidad

¿Pero cuánto cabe por hectárea?

La distancia entre plantas y entre surcos debe ajustarse a todas las variables que mencionamos, pero como referencia, pueden utilizarse distancias cercanas a 75-80 centímetros entre surcos y 20-30 centímetros entre plantas.

Con una separación de 75 centímetros entre surcos y 20 centímetros entre plantas, por ejemplo, cabrían teóricamente unas 66.700 plantas por hectárea. Con 80 centímetros entre surcos y 30 centímetros entre plantas, serían unas 41.700 plantas por hectárea.

☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼