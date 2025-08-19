Amaranto globo: la planta ornamental que dará color y vida a su jardín

El amaranto globo (Gomphrena globosa) es una planta anual resistente, fácil de cuidar y muy ornamental. Foto: Pixabay

Entre las especies ornamentales más apreciadas se encuentra una que destaca por su colorido, resistencia y versatilidad en diferentes entornos. Originaria de América Central, ha logrado conquistar jardines en todo el mundo gracias a su capacidad de adaptación y a la vistosidad de sus hojas, que la convierten en una alternativa ideal tanto para el diseño paisajístico como para la decoración floral.

Hablamos del amaranto globo (Gomphrena globosa) una planta anual tropical originaria de América Central, específicamente de regiones como Panamá y Guatemala, aunque actualmente se cultiva en todo el mundo debido a su excepcional adaptabilidad. Y es que perteneciente a la familia Amaranthaceae se caracteriza por producir flores casi ininterrumpidamente durante todo año, convirtiéndose en un favorito infalible para parterres, bordes y macetas.

Lo que más destaca de esta planta son sus flores en forma de bolitas que parecen pompones de colores y que pueden medir unos 4 centímetros. En realidad, las flores son pequeñas y de tonos blancos o amarillos, pero lo que resalta son sus brácteas (hojas modificadas que parecen pétalos) que se agrupan como un trébol. Gracias a los cultivos desarrollados, hoy se pueden encontrar en muchos colores como magenta, púrpura, rojo, naranja, blanco, rosado y lila, creando un efecto muy llamativo que se mantiene incluso en los días más calurosos.

Desde el punto de vista ecológico y ornamental, el amaranto globo es una planta altamente beneficiosa que atrae mariposas, abejas y otros insectos polinizadores gracias a sus compuestos volátiles florales que juegan un papel significativo en su éxito reproductivo. Su resistencia al calor y tolerancia moderada a la sequía, combinada con su capacidad para crecer hasta 60 centímetros de altura, la hace ideal para jardines de bajo mantenimiento y diseños paisajísticos en climas cálidos. Además, sus brillantes pompones son perfectos para arreglos florales tanto frescos como secos, ya que retienen su forma y color después del secado, proporcionando decoraciones duraderas.

Cuidados

Luz

El amaranto globo prospera mejor a pleno sol, necesitando al menos 6 horas de luz solar directa diariamente para un desarrollo óptimo.

Aunque puede tolerar condiciones de semisombra, la falta de luz reduce significativamente la floración y hace que las plantas se vuelvan larguiruchas y débiles, perdiendo su forma compacta característica.

Clima:

Esta planta anual destaca por su capacidad para soportar climas extremadamente cálidos y húmedos, lo que la convierte en una opción invaluable para jardines de bajo mantenimiento.

Su resistencia a las altas temperaturas la hace perfecta para regiones con veranos intensos, manteniendo su vigor y floración incluso en condiciones climáticas adversas.

Riego

Aunque desarrolla cierta tolerancia a la sequía una vez establecido, prefiere un riego regular una vez cada tres días y suplementario durante la temporada de crecimiento para mantener un vigor óptimo.

Es importante mantener el suelo uniformemente húmedo, pero nunca encharcado, evitando el riego por aspersión, ya que puede favorecer el desarrollo de enfermedades fúngicas como el mildiú polvoroso.

Sustrato

Esta planta requiere un suelo promedio y bien drenado con una cantidad adecuada de materia orgánica, pudiendo adaptarse incluso a suelos arenosos o pobres siempre que no sean demasiado alcalinos.

Es fundamental ajustar el pH del suelo si es necesario, ya que el amaranto no tolera suelos alcalinos, y mejorar el drenaje añadiendo compost al momento del plantado.

Abono

Esta planta tiene bajos requerimientos nutricionales que no necesita fertilizantes regulares para su desarrollo.

La incorporación de compost al momento del plantado o como mantillo alrededor de las plantas establecidas es suficiente para crear un suelo saludable y resistente que proporcione los nutrientes necesarios.

Poda:

Además del recorte inicial de los tallos jóvenes para fomentar un crecimiento más frondoso y compacto, no requiere podas regulares.

Se recomienda retirar únicamente el follaje muerto o dañado según aparezca, y en variedades altas, algunos jardineros sugieren cortarlas a la mitad al inicio de la temporada para reducir la necesidad de tutores.

Plagas y enfermedades:

Esta planta es naturalmente resistente a la mayoría de las plagas, incluyendo conejos, lo que lo convierte en una opción ideal para jardines con problemas de fauna.

En condiciones de clima frío y húmedo puede desarrollar mildiú polvoroso y manchas foliares causadas por hongos, problemas que se previenen asegurando una buena circulación del aire entre las plantas y evitando el riego por aspersión.

