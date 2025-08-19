Verduras resistentes al frío: cinco opciones para cultivar en el jardín

La zanahoria es uno de los cinco mejores cultivos que puede sembrar en abril, según el experto. Es un cultivo de raíz que se desarrolla bien en suelos sueltos y profundos Foto: Getty Images

Las hortalizas constituyen una de las bases más importantes de la alimentación humana y de la agricultura en distintas regiones del mundo. Además de aportar diversidad en la dieta, representan cultivos estratégicos por su adaptabilidad a diferentes climas, su valor nutricional y su relevancia cultural en múltiples tradiciones gastronómicas. Es por ello que, comprender sus propiedades, usos y requerimientos agrícolas no solo permite aprovechar mejor sus cualidades en la cocina y en la nutrición, sino también impulsar prácticas de cultivo más eficientes y sostenibles.

Aquí le decimos cinco verduras resistentes al frío que puede tener en su jardín.

Zanahoria

La zanahoria (Daucus carota) es una hortaliza perteneciente a la familia de las umbelíferas, originaria de Asia y el Mediterráneo, que se caracteriza por su distintiva raíz de color naranja y textura leñosa. Esta planta se ha convertido en una de las hortalizas más cultivadas y demandadas mundialmente debido a sus propiedades nutricionales. Según Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México esta verdura es rica en fósforo, vitaminas y minerales, los cuales relajan los nervios, protegen dientes y encías, y mejoran la vista, el apetito y el humor. Su versatilidad culinaria la hace ideal para guisados, sopas, ensaladas, jugos y como guarnición para carnes y pescados.

El cultivo de zanahoria resulta especialmente favorable en climas templados y fríos, desarrollándose óptimamente en temperaturas entre 15°C y 18°C, con una temperatura mínima de 9°C para su crecimiento. Esta hortaliza demuestra una notable resistencia a las heladas ligeras, lo que la convierte en una excelente opción para regiones con inviernos suaves. Su capacidad de adaptación a diferentes tipos de suelo, sin requerir cuidados especiales intensivos, junto con su temporada de cultivo que se extiende desde agosto hasta noviembre, la posiciona como una alternativa agrícola práctica y rentable para zonas con condiciones climáticas más frescas, donde otras hortalizas podrían tener dificultades para prosperar.

Ajo

El ajo (Allium sativum) es una planta herbácea perenne perteneciente a la familia de las amarilidáceas, originaria de Asia occidental y central. Se caracteriza por su bulbo subterráneo de piel blanca dividido en gajos llamados “dientes”, que pueden ser de 6 a 12 por cabeza, cada uno envuelto en una delgada capa protectora blanca o rojiza. La planta presenta hojas planas y delgadas de hasta 50 cm de longitud, flores blancas con tendencia rojiza-rosa, y es rica en proteínas, potasio, enzimas, vitaminas, además de sales minerales y oligoelementos. Su uso culinario es universal, siendo uno de los condimentos más apreciados en cocinas de todo el mundo para salsas, sopas, carnes, pescados y vinagretas.

El cultivo del ajo resulta especialmente ventajoso en climas templados y fríos debido a su notable resistencia térmica y adaptabilidad. Esta planta no es exigente climáticamente, iniciando su desarrollo vegetativo a 0°C y soportando temperaturas de hasta 40°C cuando el suelo mantiene buena humedad, lo que la convierte en una opción ideal para regiones con inviernos rigurosos y veranos calurosos. Su capacidad de conservación es excepcional en ambientes fríos, manteniéndose óptimo a 0°C con humedad relativa del 65-70%, características que lo hacen perfecto para el almacenamiento durante los meses fríos.

Espinaca

La espinaca (Spinacia oleracea) es una planta anual perteneciente a la familia de las amarantáceas, originaria de Persia e introducida en España por los árabes hacia el siglo XI, extendiéndose por toda Europa durante los siglos XV. Se caracteriza por sus grandes hojas comestibles de color verde oscuro que forman una roseta desde el inicio de su desarrollo, disponibles en tres variedades principales: la espinaca de hoja rizada o savoy con hojas onduladas y crujientes, la de hoja lisa con hojas más grandes y tiernas, y la espinaca baby que es más pequeña y delicada al ser cosechada tempranamente.

Esta verdura es extraordinariamente nutritiva, siendo rica en hierro fundamental para la síntesis de hemoglobina, vitamina C como antioxidante, folatos, fibra y diversos minerales, además de aportar pocas calorías y no contener grasas, convirtiéndola en un alimento esencial que ayuda a prevenir la diabetes, fortalece el sistema nervioso y los huesos, mejora la actividad cerebral y beneficia el corazón, la vista, el cabello y las uñas.

El cultivo de espinacas resulta ideal para climas templados y frescos, ya que la planta prefiere temperaturas entre 10°C y 20°C y es sensible a las altas temperaturas que pueden acelerar su espigado y reducir su calidad nutricional. Su adaptabilidad a condiciones frías la convierte en una excelente opción para huertos urbanos en regiones templadas, donde puede cultivarse prácticamente todo el año, aunque la época óptima es entre febrero y principios de marzo para evitar sabores amargos.

Papa Criolla

La papa criolla (Solanum phureja) es una planta herbácea y tuberosa perteneciente a la familia de las solanáceas, altamente consumida en los países andinos como Perú, Colombia y Bolivia. Se caracteriza por producir tubérculos pequeños de 2 a 6 cm de diámetro, con piel y pulpa de color amarillo ocre, distinguiéndose de otras especies de papa por no presentar dormición en sus tubérculos, lo que significa que inician inmediatamente su brotación una vez formados sin período de reposo. Esta especie se utiliza ampliamente en la gastronomía andina para preparar platos tradicionales como la causa a la limeña, el ajiaco, puré de papas y salchipapa, siendo apreciada por su textura suave y cremosa, además de servirse frita como acompañamiento en fritangas colombianas.

Esta planta es especialmente adecuada para climas templados y fríos debido a sus específicos requerimientos térmicos, prosperando en temperaturas ideales entre 10°C y 20°C y altitudes elevadas entre 2300 y 2800 metros sobre el nivel del mar, típicas de zonas montañosas. Requiere variaciones de temperatura entre día y noche de 10 a 25°C en el aire, con temperaturas del suelo de 10-16°C durante la noche y 16-22°C durante el día para un óptimo desarrollo de tubérculos. Esta característica la convierte en un cultivo ideal para regiones montañosas y templadas donde las temperaturas no excedan los 30°C ni desciendan por debajo de 10°C, ya que temperaturas extremas afectan irreversiblemente su desarrollo.

Remolachas

La remolacha (Beta vulgaris) es una planta herbácea anual o bienal perteneciente a la familia Amaranthaceae, que puede alcanzar hasta 2 metros de altura y se caracteriza por su porte erecto, ramificado y frondoso de color verde a morado-violáceo. Esta especie presenta numerosas variedades cultivadas, desde las remolachas de huerto para consumo directo con raíces tuberosas ricas en azúcar, hasta las acelgas aprovechadas por sus hojas, y las variedades industriales como la remolacha azucarera utilizada para producir sacarosa.

El cultivo de remolacha es útil debido a su notable resistencia a bajas temperaturas y su preferencia por condiciones frescas. Las temperaturas ideales para su desarrollo oscilan entre 10°C y 24°C, siendo estas hortalizas tolerantes a las heladas, lo que las convierte en candidatas perfectas para siembra a principios de primavera o finales de otoño cuando otras plantas serían vulnerables. Su resistencia al frío permite estaciones de crecimiento largas y frescas, mientras que el calor excesivo puede provocar espigado y reducir la calidad de las raíces.

