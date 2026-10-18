Arándanos en casa: cómo cultivarlos y cuánto tiempo tardan en crecer

Imagínese cosechar sus propios arándanos y tenerlos a la mano para preparar un jugo, acompañar el desayuno o darle un toque dulce a sus postres. Aunque estas pequeñas frutas suelen encontrarse en los supermercados, también pueden cultivarse en casa, siempre que se tengan en cuenta algunas condiciones para su crecimiento.

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El arándano es el nombre común de varias especies del género Vaccinium, perteneciente a la familia Ericaceae. Una de las más conocidas es Vaccinium corymbosum, originaria de América del Norte y ampliamente cultivada por sus frutos. Las plantas crecen como arbustos cuya altura depende de la especie y la variedad: algunas permanecen por debajo de un metro, mientras que otras pueden superar los dos metros.

Sus hojas son simples, de forma ovalada o alargada, y pueden cambiar a tonos rojizos antes de caer en las variedades caducifolias. Las flores, generalmente blancas o rosadas, aparecen agrupadas en racimos. Después de la floración se forman los frutos, bayas redondeadas que suelen medir entre 0,7 y 1,5 centímetros de diámetro, aunque el tamaño varía según la variedad. Al madurar, adquieren tonalidades azuladas o moradas y desarrollan el sabor característico por el que son apreciadas.

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Existen diferentes especies y variedades de arándanos, con características que determinan su adaptación al clima, el tamaño del arbusto y la producción de frutos. Entre las más conocidas están:

Arándano alto del norte ( Vaccinium corymbosum ): es uno de los tipos más cultivados comercialmente en regiones templadas. Muchas de sus variedades necesitan acumular determinadas horas de frío durante el periodo de reposo para producir adecuadamente.

es uno de los tipos más cultivados comercialmente en regiones templadas. Muchas de sus variedades necesitan acumular determinadas horas de frío durante el periodo de reposo para producir adecuadamente. Arándano alto del sur: agrupa variedades e híbridos desarrollados para tolerar temperaturas más cálidas y requerir menos horas de frío que los del norte. Su adaptación depende de la variedad.

agrupa variedades e híbridos desarrollados para tolerar temperaturas más cálidas y requerir menos horas de frío que los del norte. Su adaptación depende de la variedad. Arándano ojo de conejo ( Vaccinium virgatum , también conocido como Vaccinium ashei ): es originario del sureste de Estados Unidos y se adapta a climas cálidos y húmedos. Sus plantas pueden alcanzar un tamaño considerable y sus frutos suelen madurar de manera más tardía que los de otros tipos.

es originario del sureste de Estados Unidos y se adapta a climas cálidos y húmedos. Sus plantas pueden alcanzar un tamaño considerable y sus frutos suelen madurar de manera más tardía que los de otros tipos. Agraz o mortiño (Vaccinium meridionale): es una especie nativa de las zonas montañosas de los Andes, incluida Colombia. Produce frutos pequeños, de sabor intenso, utilizados en preparaciones como jugos, mermeladas y postres. Aunque está emparentado con los arándanos cultivados comercialmente, tiene características propias y crece de manera natural en ambientes de montaña.

¿Cómo cultivarlo?

Cuándo plantar arándanos

Lo más recomendable es hacerlo a finales del año o durante los meses más frescos, cuando el crecimiento de la planta es más lento y puede adaptarse mejor a su nuevo entorno. Este es el momento ideal para aprovechar los espacios vacíos en la huerta, después de cosechar los cultivos de temporada. Además, las temperaturas más suaves de estos meses permiten que la planta desarrolle un sistema de raíces fuerte antes de que lleguen los meses más cálidos.

Suelo y espacio:

El arándano necesita un suelo ácido, idealmente con un pH entre 4.5 y 5.5. Para lograr este tipo de suelo, puede mezclar hojas de pino o aplicar azufre meses antes de la plantación. En este artículo le explicamos más sobre el suelo en la huerta.

El espacio entre los plantones es crucial para su desarrollo, pues, dependiendo de la variedad de arándano que elija, deberá dejar entre 1 y 4 metros de distancia entre las plantas. Por otro lado, el suelo debe tener un excelente drenaje para evitar encharcamientos, ya que el riego frecuente es fundamental para su crecimiento saludable.

Temperatura y ubicación

El arándano es una planta que tolera bien las temperaturas frescas y puede adaptarse a climas donde los días no son extremadamente cálidos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si vive en una zona donde las temperaturas suelen ser altas durante el año, lo ideal es plantarlos en un área de semisombra para evitar que el sol intenso dañe la planta o los frutos. En climas templados o frescos, donde no se presentan temperaturas extremas, los arándanos pueden plantarse en zonas más expuestas al sol para favorecer una mayor producción de bayas.

Pasos para plantar arándanos

Prepare el terreno asegurándose de que tiene un buen drenaje y la acidez es adecuada. Haga un agujero lo suficientemente profundo, de por ahí 30 centímetros, y coloque la planta en este, asegurándose de que el tallo quede derecho. Una vez plantado, cubra bien las raíces con tierra, presionándola ligeramente para compactarla. Esto garantizará que el arándano esté bien sujeto y crezca fuerte. Tras finalizar, riegue abundantemente para ayudar a la planta a asentarse en su nuevo lugar. El proceso es similar al trasplante de cualquier otra planta de maceta al suelo.

¿Cuánto tiempo tarda en crecer y cuáles son los cuidados básicos?

Cultivar arándanos en casa requiere paciencia, pero no necesariamente un jardín. Esta planta puede crecer en una matera y, con los cuidados adecuados, dar frutos después de los primeros años. El reto está en ofrecerle las condiciones que necesita, especialmente un sustrato ácido, suficiente luz y humedad constante.

El arándano puede comenzar a producir durante el segundo o tercer año, aunque alcanza su mayor rendimiento varios años después. Mientras la planta se establece, hay algunos cuidados que hacen la diferencia.

Luz: ¿dónde ubicarlo?

Busque un lugar donde reciba entre seis y ocho horas de luz al día. Un balcón, una terraza o un patio soleado pueden funcionar. Si vive en una zona cálida, procure que la planta tenga algo de sombra durante las horas de sol más intenso para evitar que se deshidrate.

Riego: ni seco ni encharcado

El arándano necesita humedad constante, pero sus raíces no toleran el exceso de agua. Revise el sustrato con frecuencia y riegue cuando empiece a perder humedad, sin dejar que se seque por completo. Si lo cultiva en una matera, asegúrese de que tenga orificios de drenaje.

Sustrato: la clave para que crezca

Este es uno de los puntos más importantes. A diferencia de otras plantas frutales, el arándano necesita un sustrato ácido, con un pH aproximado de 4,5 a 5,5. Si la tierra no tiene estas condiciones, sus raíces pueden tener dificultades para absorber los nutrientes, incluso si usted la abona.

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Por eso, antes de sembrarlo, elija una mezcla adecuada para plantas acidófilas y compruebe su nivel de acidez.

Abono: menos es más

El arándano es sensible al exceso de fertilizantes y sales. Utilice un abono formulado para plantas acidófilas y siga las dosis indicadas en el producto. Añadir más fertilizante del necesario no hará que crezca más rápido y puede perjudicar sus raíces.

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