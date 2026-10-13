El arbusto de las mariposas es el nombre común con el que se conoce a algunas especies del género Buddleja, un grupo de…

¿Y si pudiera llenar su jardín de color y, al mismo tiempo, atraer mariposas? Hay un arbusto que destaca precisamente por eso: el llamado arbusto de las mariposas (Buddleja), una planta de abundantes flores que puede convertirse en una parada para estos polinizadores. Sus racimos, que van del lila al rosa y al blanco, no solo llaman la atención por su apariencia, sino también por su capacidad para atraer mariposas al jardín.

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Árbol de las mariposas: cómo es y por qué atrae mariposas a su jardín

El arbusto de las mariposas es el nombre común con el que se conoce a algunas especies del género Buddleja, un grupo de plantas que incluye arbustos y árboles. En Colombia hay especies nativas de los bosques andinos y las zonas de páramo, así como otras introducidas que se cultivan con fines ornamentales.

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Estas plantas se reconocen por sus hojas alargadas y sus flores pequeñas, que suelen agruparse en racimos alargados. En algunas especies, las inflorescencias pueden alcanzar varias decenas de centímetros y presentar tonalidades blancas, amarillas, rosadas, violetas o anaranjadas. Sus flores producen néctar que atrae a mariposas y otros insectos, una de las razones por las que algunas variedades se utilizan en jardines.

El tamaño también depende de la especie: algunas crecen como arbustos de pocos metros, mientras que otras pueden desarrollarse como árboles. Por su forma de crecimiento y sus flores, pueden incorporarse a jardines y otros espacios verdes, siempre que se elija una especie adecuada para las condiciones del lugar.

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Entre las especies registradas en el país hay plantas nativas de los ecosistemas de montaña y otras originarias de Asia. Estas son algunas de ellas:

Buddleja lindenii : Conocida como gavilán o gavilán de páramo, es una especie nativa que crece en bosques andinos y altoandinos. Puede alcanzar porte arbóreo.

Conocida como gavilán o gavilán de páramo, es una especie nativa que crece en bosques andinos y altoandinos. Puede alcanzar porte arbóreo. Buddleja bullata : llamada alma negra o salvio en Bogotá, es una especie nativa que se encuentra en ambientes de montaña. Los registros del Jardín Botánico de Bogotá incluyen ejemplares en zonas de páramo y bosque altoandino.

llamada alma negra o salvio en Bogotá, es una especie nativa que se encuentra en ambientes de montaña. Los registros del Jardín Botánico de Bogotá incluyen ejemplares en zonas de páramo y bosque altoandino. Buddleja pichinchensis : Se encuentra en zonas de alta montaña de Colombia y Ecuador, incluidos ambientes de páramo y subpáramo.

Se encuentra en zonas de alta montaña de Colombia y Ecuador, incluidos ambientes de páramo y subpáramo. Buddleja davidii: Originaria de Asia, se cultiva como planta ornamental y se conoce como lila o salvio morado en Bogotá.

Ojo, aunque esta última se comercializa como planta ornamental y puede cultivarse en jardines, es importante tener en cuenta su origen. En La Huerta recomendamos dar prioridad a las especies nativas de cada región, pues están adaptadas a las condiciones del territorio y hacen parte de sus ecosistemas. Es por esto que, si quiere incorporar un arbusto de las mariposas a su jardín, consulte qué especies de Buddleja crecen de manera natural en su zona y cuáles se adaptan mejor a las condiciones de luz, humedad y temperatura de su espacio. Para ello, puede acudir a un jardín botánico, una universidad o la autoridad ambiental de su región.

¿Cómo tenerla en su espacio y para qué sirve?

Si quiere cultivar una Buddleja en su jardín, lo primero es elegir una especie que se adapte a las condiciones de su espacio. Algunas crecen varios metros de altura, mientras que otras tienen un porte más compacto. Sus racimos de flores, que pueden ser lilas, morados, rosados, blancos o amarillos, según la especie, aportan color y atraen mariposas y otros polinizadores.

Una de sus principales ventajas es que sus flores producen néctar, una fuente de alimento para las mariposas y otros insectos. Puede combinarla con otras plantas de floración escalonada para ofrecerles recursos durante distintas épocas del año, y dar más vida a su jardín.

Para que crezca saludable y florezca, ubíquela en un lugar donde reciba varias horas de luz solar directa al día. Aunque sus necesidades varían según la especie, generalmente prefiere los suelos con buen drenaje y no tolera bien el exceso de agua en las raíces. Durante sus primeras etapas de crecimiento, mantenga un riego regular y ajústelo según la humedad del suelo y las condiciones del clima.

La poda permite retirar las ramas secas o dañadas y mantener la forma del arbusto. En algunas especies, también ayuda a estimular nuevos brotes, pero es importante identificar la variedad antes de intervenirla, pues el momento adecuado depende de cuándo florece.

Aunque suele ser resistente, la Buddleja puede verse afectada por plagas como los pulgones y la araña roja. Revise periódicamente sus hojas y tallos para detectar señales de deterioro y, si encuentra insectos, busque un método de control adecuado que no perjudique a los polinizadores que llegan a sus flores.

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