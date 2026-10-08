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Así afecta Rock al Parque al suelo y la vegetación del Simón Bolívar

Rock al Parque llena de música el Simón Bolívar, pero también deja una pregunta: ¿qué pasa con el parque cuando la música termina?

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La Huerta y Leidy Barbosa Ramírez
Elkin Ramírez, cantante y líder de Kraken. / Idartes - Rock al Parque - Carlos Lema
Elkin Ramírez, cantante y líder de Kraken. / Idartes – Rock al Parque – Carlos Lema
Foto: Idartes - Carlos Lema

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El rock suena por lo alto, las guitarras revientan los parlantes, se escuchan risas, gritos y miles de voces cantando al mismo tiempo. El Parque Simón Bolívar vuelve a llenarse de música, amigos, botas, camisetas negras y una celebración que, desde hace 30 años, hace parte de la historia cultural de Bogotá: Rock al Parque.

Lo que comenzó en 1995 como una apuesta por llevar el rock a un escenario público y de acceso gratuito terminó convirtiéndose en uno de los festivales musicales gratuitos más importantes de América Latina. Por sus escenarios…

Por La Huerta

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales. leidyramirezb lbarbosa@elespectador.com

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Comentarios
  • alvaro(jotos)Hace 1 hora
    ¿Por qué soo lhablan de Rock al Parque y no de los festivales Cordillera y Estéreo pic nic ? ¿Por qué no hablan de vive claro?
  • Juda(66999)Hace 1 hora
    ¿Y qué pasa con el resto de publicitados eventos realizados en el mismo escenario: Parque Simón Bolívar?….
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