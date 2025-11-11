Así puede adoptar un frailejón en el páramo más grande del mundo

Los complejos de páramo Chingaza, Sumapaz, Guerrero y Guacheneque albergan ecosistemas únicos que depuran, regulan y entregan el agua que sostienen las ciudades. Foto: RICARDO CASTTRO

Colombia es reconocida en todo el mundo por su asombrosa riqueza natural: es el país más biodiverso del mundo por hectárea y hogar de miles de especies únicas. Pero hay un dato que pocos conocen y que la hace aún más especial: aquí se encuentra el páramo más grande del mundo, el páramo de Sumapaz, un majestuoso ecosistema que abarca 25 municipios de Cundinamarca, Meta y Huila.

Sin embargo, esa grandeza está en riesgo. Según WWF Colombia, el aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias amenazan su supervivencia.

Frente a este panorama, la Concesión Vía Sumapaz, encargada de la modernización, operación y mantenimiento de la vía Bogotá–Girardot, en alianza con la ONG Cumbres Blancas, impulsa el programa “Viva el Frailejón”, una iniciativa de restauración ecológica que busca proteger y recuperar este ecosistema esencial para el equilibrio ambiental y la conservación del agua.

¿De qué se trata la iniciativa?

Antes de entender el alcance de esta iniciativa, conviene recordar qué es un páramo. Se trata de un ecosistema de alta montaña único en el mundo, presente solo en algunos países de Sudamérica. Funciona como una enorme esponja natural que regula el agua, conserva la biodiversidad y mantiene el equilibrio ambiental.

La estrategia de la concesionaria Vía Sumapaz y la ONG Cumbres Blancas se desarrolla en la Reserva de la Sociedad Civil La Casita Feliz, ubicada en la vereda Los Arrayanes, en Usme. Allí funciona un vivero de alta montaña con capacidad para germinar 6.500 frailejones y 2.500 plantas nativas de páramo, que serán sembradas progresivamente en zonas degradadas, priorizando aquellas que requieren acelerar su recuperación natural.

Según explica Yober Arias, director de Cumbres Blancas, el vivero —de aproximadamente 12 por 8 metros— cuenta con camas de germinación cubiertas con polisombra y plástico tipo invernadero. En este espacio se desarrollan procesos de propagación de frailejones y diversas especies nativas del páramo, entre ellas la pulla, los lirios, los gaques y la uva caimarrona, todas fundamentales para mantener el equilibrio ecológico y la diversidad vegetal del ecosistema.

Por su parte, Laurent Cavrois, gerente general de la Concesión Vía Sumapaz explica que el programa tiene otro enfoque: un componente social y pedagógico que invita a niños, jóvenes y adultos de las comunidades cercanas a conocer el vivero, aprender sobre las especies nativas y comprender los procesos de germinación y restauración. Esta estrategia busca sensibilizar y fortalecer el vínculo entre las comunidades y el ecosistema del páramo, promoviendo el cuidado, la valoración y la protección de este patrimonio natural.

“La preservación de los ecosistemas estratégicos, como los páramos, requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Por eso damos prioridad a la educación, porque el problema ambiental es amplio y complejo, y ninguna acción aislada puede resolverlo. Si bien el Estado cumple un papel central, su labor debe complementarse con la de las comunidades y el sector privado”, afirmó Cavrois.

Por otro lado, Arias explica que estos procesos educativos son a grandes rasgos:

Bibliopáramos: convierte los viveros en espacios de aprendizaje donde los niños pueden acceder a libros, materiales didácticos y talleres lúdicos sobre el ecosistema.

Brigadas contra incendios: promueven la prevención y manejo responsable del fuego, además de la protección de los bosques de alta montaña.

Frailejon Fest: un encuentro cultural que integra arte, música y educación ambiental para fomentar el cuidado y la apropiación del páramo desde la identidad local.

“Estas acciones no solo contribuyen a la restauración ecológica, sino que fortalecen la educación ambiental, la participación social y el sentido de pertenencia de las comunidades hacia el ecosistema del Sumapaz”, aseguró Arias.

Los retos a la hora de restaurar.

Arias menciona que el vivero se encuentra dentro del ecosistema de páramo, lo que ha implicado una compleja logística para su construcción. Al no existir una vía de acceso vehicular, fue necesario trasladar los materiales a pie o en tractor, recorriendo varios kilómetros por terrenos difíciles. La estructura metálica, las bases de cemento y las camas de germinación se construyeron con materiales traídos desde otros sectores, evitando cualquier afectación al ecosistema.

“Otro reto es que restaurar ecosistemas de páramo, como el de Sumapaz, es que un proceso lento, costoso y poco rentable para las comunidades locales”, dijo Arias.

Las especies propias de estos ecosistemas —como los frailejones o las puyas— requieren largos periodos para germinar y desarrollarse, en promedio tres años antes de poder ser sembradas. Además, presentan una alta tasa de mortalidad, que en algunos casos supera el 70%, lo que hace que los esfuerzos de restauración demanden tiempo, recursos y acompañamiento técnico constante.

A estas dificultades se suman:

Condiciones extremas: frío, vientos fuertes y alta humedad que dificultan las labores en campo.

Acceso limitado: el vivero no cuenta con entrada vehicular, lo que obliga a recorrer hasta 3 km a pie con materiales e insumos.

Falta de conocimiento técnico: aún hay poca experiencia en restauración de alta montaña frente a zonas más altas, ya que la mayoría de los proyectos se concentran en zonas más bajas, donde las plantas crecen con mayor rapidez.

“Es fundamental crear modelos de restauración que beneficien tanto a los páramos como a las comunidades, integrando alternativas sostenibles como la producción y venta de plantas nativas, el turismo ecológico y procesos de educación ambiental que fortalezcan el sentido de pertenencia hacia estos territorios”, señala Arias.

Por su parte, Cavrois señala que las empresas deben asumir un compromiso que vaya más allá del cumplimiento legal, apoyando iniciativas que generen resultados reales en la conservación. Su participación puede traducirse en acciones concretas, como invertir en procesos de restauración, fortalecer viveros comunitarios y promover programas educativos que vinculen a las comunidades locales, lo que permite hacer posible proyectos como este.

“Cuando el sector público, las empresas y las comunidades trabajan con objetivos compartidos, los esfuerzos se complementan y los resultados son sostenibles. De esa articulación depende avanzar en la recuperación de los páramos, proteger sus fuentes de agua y asegurar el equilibrio ambiental del país” aseguró el gerente.

¿Cómo adoptar un frailejón?

La iniciativa “Adopta un frailejón o una planta nativa”, busca financiar procesos de restauración en el páramo mediante la participación ciudadana. Por una contribución única de $40.000 COP, cualquier persona puede apadrinar la siembra de una planta nativa o un frailejón en el vivero de la Reserva La Casita Feliz.

certificado de adopción con el nombre de la planta y del donante. Al realizar la adopción a través del sitio web www.cumbresblancas.co , el participante recibe uncon el nombre de la planta y del donante.

Una vez realizada la siembra, se envían las coordenadas, fotografías e información del ejemplar por correo y WhatsApp, garantizando trazabilidad.

Por cada planta adoptada, Vía Sumapaz sembrará otra, con el propósito de alcanzar 13.000 individuos

Eso sí, Arias concluye que restaurar un ecosistema no se limita a sembrar plantas: implica recuperar la diversidad propia del páramo y fortalecer los vínculos entre quienes lo habitan, lo estudian y lo recorren. En ese proceso participan comunidades campesinas, pueblos indígenas, caminantes, investigadores y también quienes viven en las ciudades, pues incluso sin haber visitado estos lugares, dependen de ellos para su vida diaria.

“Reconocer que cada acción por mínima que sea tiene un efecto sobre estos territorios es clave para avanzar hacia procesos de restauración que sean sostenibles en el tiempo. Se requiere apoyo continuo, alianzas y una verdadera apropiación social. Conocer el páramo es el primer paso para valorarlo y, al valorarlo, surge el deseo de protegerlo. La invitación a la final, es a estudiar, acompañar y sumar esfuerzos para asegurar su conservación hoy y para las generaciones futuras”, finalizó.

