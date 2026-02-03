Así puede transformar plantas aromáticas en aceites naturales

cosmética natural. cosmética sostenible. cremas, aceites, jabones. Foto: Pixabay

Tener una huerta en casa es mucho más que cultivar plantas: es contar con una despensa viva llena de aromas, sabores y beneficios. Las plantas aromáticas, tan generosas como versátiles, se prestan para todo: realzan las comidas, acompañan remedios naturales, perfuman espacios y también permiten elaborar aceites naturales.

Pero, quedandonos en este último punto ¿sabe usted cómo transformar esas hojas y flores en un aceite lleno de propiedades? Aquí le contamos paso a paso cómo hacerlo en casa.

¿Qué són los aceites naturales?

Los aceites naturales son sustancias oleaginosas o aromáticas que se obtienen de plantas, semillas, frutos o nueces. Se valoran por sus propiedades hidratantes, nutritivas y aromáticas, y se usan ampliamente en el cuidado personal, el bienestar y la cosmética natural. Existen dos grandes tipos: los aceites vegetales, que se extraen por prensado en frío y son ricos en ácidos grasos, y los aceites esenciales, que son volátiles, muy concentrados y responsables del aroma característico de cada planta.

Según el Jardín Botánico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los aceites esenciales tienen una precaución, debido a su alta concentración, estos aceites deben utilizarse con precaución y, en la mayoría de los casos, diluirse en aceites más suaves como oliva, coco, almendras o jojoba antes de su aplicación sobre la piel.

¿Se puede elaborar en casa?

Cuando se trata de elaborarlos en casa, es importante saber que producir aceites esenciales puros no es viable sin equipos especializados de destilación o prensado. Por eso, la alternativa más accesible y segura para una huerta doméstica es preparar aceites naturales infusionados, que se obtienen al macerar hierbas o flores en un aceite vegetal.

Según HIQILI, empresa líder en la creación de aceites esenciales 100 % puros, la elaboración de estos macerados es sencilla y accesible, incluso para quienes se inician en el mundo de la cosmética natural.

Para preparar un aceite macerado en casa, solo se requieren elementos básicos:

Hierbas frescas o secas, flores o cáscaras de cítricos (lavanda, menta, pétalos de rosa, ralladura de limón).

Aceite portador (oliva, jojoba, almendras o semilla de uva).

Tarro de vidrio con tapa hermética.

Colador de malla fina o estopilla.

Botellas de vidrio oscuro para el almacenamiento.

Opcional: olla pequeña y termómetro, si se opta por una infusión en caliente.

Una vez tenga todas las herramientas listas, el primer paso es revisar las plantas recolectadas en la huerta. Al ser de cultivo propio, deben lavarse con cuidado para retirar restos de tierra o polvo. Después, déjelas secar completamente, ya que la humedad puede afectar el proceso de maceración y acelerar el deterioro del aceite.

Luego, debe contar un aceite portador como base. Para formulaciones de cuidado de la piel, opciones como aceite de oliva, girasol, almendras dulces o jojoba funcionan muy bien. Por su parte, si busca una textura más espesa, el aceite de coco también es una buena alternativa.

Una vez elegido, haga lo siguiente:

Agregar el material vegetal: sumerja completamente las plantas en el aceite y cierre el frasco de forma hermética.

Infusionar la mezcla: coloque el frasco en un lugar cálido durante una o dos semanas.

Agitar a diario: remueva o agite suavemente el frasco cada día para favorecer la liberación de los compuestos oleosolubles.

Un tip, si desea reducir el tiempo de maceración utilice un baño maría durante aproximadamente una hora o una olla de cocción lenta durante toda la noche. Es fundamental mantener el fuego muy bajo, ya que el exceso de calor puede dañar tanto el aceite como la planta.

Una vez finalizado el proceso de maceración, notará que el aceite ha adquirido un color más intenso y un aroma más definido. En este punto, es momento de retirar el material vegetal y preparar el aceite para su conservación.

Cuele o filtre la mezcla para eliminar por completo los restos de plantas.

Transfiera el aceite a un recipiente de vidrio oscuro, previamente limpio y esterilizado.

Etiquete el frasco con el nombre de la planta utilizada y la fecha de elaboración.

Consejos para prolongar su vida útil

Para conservar el aceite en buen estado durante más tiempo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Algunos aceites son más propensos a enranciarse; añadir entre un 0,5 % y 1 % de vitamina E (tocoferol) ayuda a retrasar la oxidación.

Un aceite en mal estado suele presentar mal olor o un aspecto turbio.

La mayoría de los aceites macerados se conservan entre 6 y 12 meses si se almacenan lejos del calor y de la luz solar directa.

Guárdelos en frascos pequeños para reducir la entrada de aire y prolongar su frescura.

Último tip: si desea intensificar el aroma y las propiedades del aceite, puede repetir el proceso de maceración utilizando material vegetal fresco con el mismo aceite base.

