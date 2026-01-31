Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aerosoles. Sprays. Palitos con esencias en aceite. Las opciones para eliminar (o al menos apaciguar) los malos olores en el baño suelen ser muchas. Incluso existen trucos caseros, como usar vinagre o bicarbonato, o hasta prender un fósforo para “espantar” la fetidez o el olor a desagüe.

Y aunque muchos de ellos funcionan, existe una alternativa natural que neutraliza esos aromas molestos y que, además, puede aportar valor ornamental: un toque vivo y distinto para este espacio.

Desde La Huerta, compartimos con usted tres plantas conocidas que, tal vez, no sabía que podían cumplir esa función.

Tres plantas que ayudan con los malos olores del baño

Jazmín

Según el Jardín Botánico de Missouri, el jazmín (cuyo nombre científico es Jasminum officinale) es una planta muy apreciada y conocida por el perfume que desprenden sus flores, que puede extenderse fácilmente en interiores. Es dulce y agradable, característica que aporta un beneficio extra: relajar.

Esta es una especie que necesita buena iluminación -así que puede ubicarla en un espacio exterior la mayoría del tiempo, con sol indirecto si tiene una ventana en su baño, o usarla en él solo de forma temporal en él-. Su principal utilidad está en el aroma que libera de forma natural, ya que, aunque no elimina o absorbe los olores, si ayuda a disminuirlos y “camuflarlos” sin recurrir a productos químicos.

El jazmín puede cultivarse tanto en exterior como en interior en condiciones adecuadas que, de hecho, puede consultar mucho mejor en nuestra nota: Jazmín: la planta de exterior que adornará su hogar

Aloe vera o sábila

Esta planta se puede cultivar dentro de la casa en macetas, siempre que reciba suficiente luz y un sustrato que drene bien. Es resistente, pues el mismo Jardín Botánico explica que tolera la sequía (no necesita que la tierra esté siempre húmeda) y el aire seco (es decir, la humedad ambiental baja o la poca ventilación), por lo que no requiere cuidados tan complicados.

Pero sabemos lo que puede estar pensando: el aloe vera no tiene olor. Entonces, ¿cómo puede ayudar?

En 2019 la NASA publicó un artículo titulado NASA Plant Research Offers a Breath of Fresh Air , en donde sustentaba, con base en investigaciones recogidas del Centro Espacial Stennis, que existe una capacidad depuradora del aire que poseen algunas plantas de interior. “Las raíces de las plantas y sus microorganismos asociados destruyen los virus patógenos, las bacterias y los químicos orgánicos, convirtiendo finalmente todos estos contaminantes del aire en nuevo tejido vegetal”, aseguraba en él BC Wolverton, director del Laboratorio de Investigación Ambiental de Stennis.

Bien: el aloe vera, igual que la palma de bambú o la planta araña, entran en esta categoría.

Esta planta puede eliminar, o al menos disminuir, los efectos de químicos que están presentes en algunos productos de baño, en paredes o en muebles, como el benceno y el formaldehído.

🌺 También podría interesarle nuestra nota: ¿Plantas para el baño?: pero claro que sí

Azalea

Tradicionalmente, como lo señala la sección Herbario de la página web del Instituto Universitario Misael Acosta, en Ecuador, esta planta se ha usado para tratar infecciones urinarias, presión arterial, dolor, diarrea, cicatrización de herida, entre otras cosas.

En este caso, la azalea sí puede eliminar los olores fuertes del baño, como el de la orina (que es fuerte, en algunos casos, por la lata liberación de amoniaco) o el de las tuberías. Tiene un olor floral que no es incómodo ni potente, sino suave.

Como en los ejemplos anteriores, funciona bien si durante el día se ubica en alguna zona luminosa (pero no tan directa, pues puede quemarla) y luego en el baño.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼