¿Cada cuánto se debe cambiar el sustrato de las plantas y cómo saber si ya lo necesitan?

No existe un momento exacto que funcione para todas las plantas. Foto: pexels

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¿Alguna vez se ha preguntado si la tierra de sus plantas todavía tiene los nutrientes que necesitan para crecer? Aunque la mayoría de las veces se le presta más atención al riego, la luz o el tamaño de la maceta, el estado del sustrato también es clave para mantenerlas saludables.

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¿Cada cuánto se debe cambiar la tierra de las plantas?

No existe un momento exacto que funcione para todas las plantas. Según expertos botánicos, la frecuencia depende de factores como el tipo de planta, la calidad del sustrato inicial y las condiciones de cultivo.

Por ejemplo, las plantas de crecimiento rápido agotan los nutrientes de la tierra en menos tiempo. En estos casos, se debe usar un sustrato de buena calidad desde el comienzo para que ayude a retrasar un poco su renovación.

Sin embargo, como recomendación general, se aconseja cambiar la tierra cuando ya ha pasado un año.

Si quiere saber qué debe tener un buen sustrato para sus plantas, en La Huerta de El Espectador le contamos algunas recomendaciones: ¿Tierra o sustrato? Lo que toda planta necesita y nadie le ha explicado.

Señales de que una planta necesita un cambio de tierra

De acuerdo con el portal especializado Hogarmania, existen varios factores que pueden indicar que ha llegado el momento de cambiar el sustrato:

Crecimiento lento: si la planta deja de crecer o comienza a hacerlo mucho más despacio, es una señal de que la tierra ya no tiene los nutrientes necesarios para su desarrollo.

Entre estos nutrientes se encuentran el nitrógeno, fósforo y potasio, conocidos como NPK.

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Suelo compactado: una tierra demasiado compacta o seca dificulta la absorción de estos nutrientes y termina afectando el desarrollo de la planta.

Pérdida de hojas: la falta de nutrientes también se refleja en el estado de las hojas.

Aparición de plagas: las plagas no siempre significan que sea necesario cambiar la tierra, pero al hacerlo después de que la planta haya sufrido un ataque es lo recomendable. Esto se debe a que algunas plagas pueden dejar huevos o larvas en el sustrato y provocan que el problema vuelva a aparecer.

Si quiere saber cómo trasplantar una planta y qué aspectos debe tener en cuenta durante este proceso, puede consultar este paso a paso de La Huerta de El Espectador: Paso a paso para saber cómo trasplantar una planta.

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