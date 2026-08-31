¿Cómo limpiar las hojas de las plantas sin dañarlas? Estos son algunos trucos

La frecuencia de limpieza depende principalmente del ambiente en el que se encuentre la planta. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las hojas de las plantas también necesitan cuidados, cuando el polvo y la suciedad se acumulan sobre ellas, pueden afectar el proceso de fotosíntesis. Por eso, limpiarlas de vez en cuando es importante para mantenerlas sanas.

Según Inter Flora, comercializadora de plantas y flores, la frecuencia de limpieza depende principalmente del ambiente en el que se encuentre la planta. En general, recomienda limpiar las hojas cada dos o tres semanas.

Le puede interesar: ¿Cuál es la fruta colombiana que parece una granadilla, pero sabe a piña y maracuyá?

¿Cuál es la mejor forma de limpiar las hojas de las plantas?

De acuerdo con el portal especializado Ventura Floristes, antes de comenzar es importante tener en cuenta que la limpieza debe concentrarse en las hojas, evitando los tallos y las flores. La recomendación es limpiar cada hoja desde la base hasta la punta, con movimientos suaves y retirar las hojas muertas.

El método también puede variar según el tamaño y la textura de las hojas:

Plantas de hojas grandes: se pueden limpiar con una bayeta de microfibra humedecida con agua.

Plantas de hojas pequeñas: se pueden pulverizar con agua y sacudir suavemente.

Plantas de hojas aterciopeladas: lo más adecuado es utilizar un cepillo suave para no maltratarlas.

Plantas con flores: se deben limpiar únicamente las hojas y evitar tocar las flores.

Cactus: se pueden limpiar con un cepillo de dientes viejo y no es necesario utilizar agua.

Plantas colgantes: se pueden sumergir durante un rato en agua.

Además de estas recomendaciones, los expertos mencionan algunos métodos caseros para limpiar las hojas de las plantas.

Agua

El agua es una de las opciones más comunes para retirar el polvo y la suciedad de las hojas. Cuando están muy sucias, se puede preparar una solución jabonosa agregando unas gotas de jabón o gel al agua.

Vinagre

El vinagre también puede utilizarse para limpiar las hojas, para hacerlo, se recomienda diluir un chorrito en agua y colocar la mezcla en un vaporizador.

Le recomendamos leer: ¿Qué es malanga, el tubérculo poco conocido, pero con muchos beneficios?

Leche

Aunque no es tan conocido, la leche funciona como fungicida y puede ayudar a prevenir la aparición de hongos. Para aplicarla, se humedece una esponja o un paño con leche, se escurre y se pasa suavemente sobre las hojas.

Aceite

Además de limpiar, da brillo a las hojas.

Cerveza

La cebada presente en esta bebida puede ser beneficiosa para las plantas y aportarles vigor. Para utilizarla, se debe humedecer una esponja o un paño con cerveza, escurrirlo y pasarlo suavemente por las hojas.

Advertencia: si utiliza alguno de estos métodos caseros para limpiar las hojas, es importante retirar los residuos con agua después de aplicarlos. Dejar restos de estas sustancias sobre las hojas podría favorecer la aparición de plagas.

☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼