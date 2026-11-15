Caléndula en casa: cómo sembrarlo, técnicas y cuidados

Además de sus flores coloridas, tiene otra ventaja: es una especie de rápido crecimiento y relativamente fácil de cuidar. Puede alcanzar los 65 centímetros de altura y florecer durante buena parte del año, siempre que tenga las…

La caléndula es de esas plantas que llaman la atención por sus flores amarillas y anaranjadas, pero también por todo lo que se puede hacer con ellas. Desde hace siglos se utiliza en la medicina tradicional, la cosmética y la gastronomía, y hoy sigue siendo una de las favoritas para tener en jardines y huertas caseras.

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Además de sus flores coloridas, tiene otra ventaja: es una especie de rápido crecimiento y relativamente fácil de cuidar. Puede alcanzar los 65 centímetros de altura y florecer durante buena parte del año, siempre que tenga las condiciones adecuadas.

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Aquí le contamos cómo cultivar caléndula y cuáles son los cuidados que necesita.

¿Cómo sembrarla y qué técnicas usar?

Según explica la Universidad Estatal de Utah, a través de su programa de extensión de jardinería, el primer paso para cultivar caléndula es elegir un sustrato suelto, fértil y con buen drenaje. Aunque esta planta se adapta a diferentes tipos de suelo, crece mejor en terrenos moderadamente ricos en nutrientes y con un pH ligeramente ácido o neutro. Lo más importante es evitar los suelos compactos, donde el agua puede acumularse y afectar sus raíces.

Para sembrarla tiene dos opciones: colocar las semillas directamente en la maceta o la huerta, o iniciar la germinación en un semillero y trasplantarlas cuando hayan brotado. La primera alternativa es más sencilla, pues las semillas de caléndula germinan con facilidad y así evita el proceso de trasplante.

Si elige este método, haga pequeños agujeros de aproximadamente un centímetro de profundidad y deposite entre dos y tres semillas en cada uno. Después, cúbralas con una capa fina de sustrato y humedezca la tierra con un atomizador o una regadera de salida fina, procurando no desplazar las semillas.

El segundo método es el semillero; en este caso, coloqué las semillas en pequeños espacios con sustrato húmedo y cúbralas ligeramente con tierra. Cuando las plántulas hayan desarrollado varias hojas verdaderas y tengan un tamaño suficiente para manipularlas, puede trasladarlas a su ubicación definitiva, procurando no lastimar las raíces durante el proceso.

Las semillas suelen germinar entre una y dos semanas después de la siembra, siempre que tengan condiciones adecuadas de humedad y temperatura. Una vez aparezcan las plántulas, si germinaron varias en un mismo espacio, retire las más débiles y conserve la más vigorosa. Cuando las plantas estén en su lugar definitivo, deje entre 20 y 30 centímetros de distancia entre ellas para que tengan espacio para desarrollar sus hojas y flores.

¿Qué cuidados necesita para crecer y florecer?

Una vez establecida, la caléndula no requiere cuidados demasiado exigentes, pero hay algunas condiciones que ayudan a mantenerla saludable y favorecen una floración abundante.

La luz es uno de los factores más importantes. Lo ideal es ubicarla en un lugar donde reciba al menos seis horas de luz solar directa al día. También puede tolerar la semisombra, aunque cuando recibe poca iluminación puede producir menos flores y desarrollar tallos más débiles.

En cuanto al riego, necesita humedad regular, especialmente durante las primeras semanas de crecimiento. Sin embargo, no tolera los encharcamientos, por lo que conviene dejar que la capa superficial del sustrato se seque ligeramente antes de volver a regar. Durante los periodos más cálidos puede necesitar aportes de agua más frecuentes, mientras que en ambientes frescos el sustrato suele conservar la humedad durante más tiempo.

La fertilización debe ser moderada. Si la tierra tiene suficiente materia orgánica, la caléndula puede crecer sin grandes aportes adicionales. Puede incorporar pequeñas cantidades de compost o humus de lombriz durante la etapa de crecimiento para mantener la disponibilidad de nutrientes, pero evite excederse con los fertilizantes, especialmente aquellos ricos en nitrógeno, porque pueden favorecer el desarrollo de hojas en detrimento de las flores.

Otro cuidado importante es retirar las flores marchitas a medida que se secan. Esta práctica, conocida como desfloración o deadheading, ayuda a estimular la producción de nuevos botones florales y prolonga el periodo de floración. Si deja algunas flores al final del ciclo, podrá obtener semillas para futuras siembras.

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