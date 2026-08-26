Canela: cómo sembrarla, técnicas y cuidados

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La canela es una de esas especias que está presente en la cocina por su aroma y su característico sabor, pero detrás de ella hay un árbol que también puede cultivarse en casa, ya sea en una matera o directamente en el suelo.
Originaria del sur de India y Sri Lanka, la canela se obtiene de la corteza interna del árbol de la canela, conocido científicamente como Cinnamomum verum. Esta especie pertenece a la familia de las lauráceas y puede alcanzar entre 10 y 15 metros de altura. Sus hojas son perennes, es decir, permanecen verdes y funcionales durante más de una temporada de crecimiento, y tienen venas pronunciadas y un aroma particular.
Pero ¿qué se debe tener en cuenta para cultivar una planta de canela? Según el portal especializado Homes & Gardens, es posible hacerlo tanto en macetas como directamente en la tierra, aunque antes de plantarla es importante considerar si se pueden mantener las condiciones que necesita para crecer.
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¿Cómo sembrar canela?
Prepare el terreno: la canela se desarrolla mejor en suelos sueltos y bien drenados. Para conseguir estas condiciones, se puede utilizar una combinación de compost, arena o perlita que facilite el drenaje.
Como recomendación, puede incorporar materia orgánica al suelo, como estiércol compostado o humus de lombriz, para aumentar su fertilidad.
Escoja un lugar: si decide cultivarla en una matera, tenga en cuenta que el árbol puede alcanzar 2,5 metros de altura o más. Por eso, es necesario trasplantarlo a recipientes más grandes a medida que crezca, evitando que sus raíces se compriman.
Elija cómo plantarla: la canela puede cultivarse a partir de semillas, esquejes o árboles jóvenes comprados en un vivero. Sin importar la opción que escoja, tenga en cuenta las condiciones de clima y luz que necesita la planta.
De acuerdo con el portal de estilo de vida The Spruce, la canela prefiere los climas cálidos y húmedos, se adapta bien a temperaturas entre 20 °C y 30 °C y requiere luz solar directa o semisombra.
Un aspecto que se debe tener presente es que esta planta no tolera bien las heladas, por lo que las condiciones de temperatura son importantes para su desarrollo.
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Cuidados
- Riegue la planta de canela regularmente, evitando el encharcamiento, pero sin dejar que la tierra se seque, ya que el árbol le gusta la humedad.
- Fertilice la planta cada dos o tres meses con un fertilizante líquido equilibrado.
- Pode la planta cada año para darle forma y eliminar el crecimiento muerto o enfermo.
- La canela es susceptible a ciertas plagas y enfermedades, como pulgones, cochinillas y hongos. Trátelas de inmediato con métodos orgánicos o pesticidas específicos si es necesario.
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