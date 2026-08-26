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Canela: cómo sembrarla, técnicas y cuidados

Esta planta prefiere los climas cálidos y húmedos, se adapta bien a temperaturas entre 20 °C y 30 °C y requiere luz solar directa o semisombra.

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26 de agosto de 2026 - 09:00 p. m.
Originaria del sur de India y Sri Lanka, la canela se obtiene de la corteza interna del árbol de la canela, conocido científicamente como Cinnamomum verum.
Originaria del sur de India y Sri Lanka, la canela se obtiene de la corteza interna del árbol de la canela, conocido científicamente como Cinnamomum verum.
Foto: Pexels
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La canela es una de esas especias que está presente en la cocina por su aroma y su característico sabor, pero detrás de ella hay un árbol que también puede cultivarse en casa, ya sea en una matera o directamente en el suelo.

Originaria del sur de India y Sri Lanka, la canela se obtiene de la corteza interna del árbol de la canela, conocido científicamente como Cinnamomum verum. Esta especie pertenece a la familia de las lauráceas y puede alcanzar entre 10 y 15 metros de altura. Sus hojas son perennes, es decir, permanecen verdes y funcionales durante más de una temporada de crecimiento, y tienen venas pronunciadas y un aroma particular.

Pero ¿qué se debe tener en cuenta para cultivar una planta de canela? Según el portal especializado Homes & Gardens, es posible hacerlo tanto en macetas como directamente en la tierra, aunque antes de plantarla es importante considerar si se pueden mantener las condiciones que necesita para crecer.

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¿Cómo sembrar canela?

Prepare el terreno: la canela se desarrolla mejor en suelos sueltos y bien drenados. Para conseguir estas condiciones, se puede utilizar una combinación de compost, arena o perlita que facilite el drenaje.

Como recomendación, puede incorporar materia orgánica al suelo, como estiércol compostado o humus de lombriz, para aumentar su fertilidad.

Escoja un lugar: si decide cultivarla en una matera, tenga en cuenta que el árbol puede alcanzar 2,5 metros de altura o más. Por eso, es necesario trasplantarlo a recipientes más grandes a medida que crezca, evitando que sus raíces se compriman.

Elija cómo plantarla: la canela puede cultivarse a partir de semillas, esquejes o árboles jóvenes comprados en un vivero. Sin importar la opción que escoja, tenga en cuenta las condiciones de clima y luz que necesita la planta.

De acuerdo con el portal de estilo de vida The Spruce, la canela prefiere los climas cálidos y húmedos, se adapta bien a temperaturas entre 20 °C y 30 °C y requiere luz solar directa o semisombra.

Un aspecto que se debe tener presente es que esta planta no tolera bien las heladas, por lo que las condiciones de temperatura son importantes para su desarrollo.

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Cuidados

  • Riegue la planta de canela regularmente, evitando el encharcamiento, pero sin dejar que la tierra se seque, ya que el árbol le gusta la humedad.
  • Fertilice la planta cada dos o tres meses con un fertilizante líquido equilibrado.
  • Pode la planta cada año para darle forma y eliminar el crecimiento muerto o enfermo.
  • La canela es susceptible a ciertas plagas y enfermedades, como pulgones, cochinillas y hongos. Trátelas de inmediato con métodos orgánicos o pesticidas específicos si es necesario.

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