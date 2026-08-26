Canela: cómo sembrarla, técnicas y cuidados

Originaria del sur de India y Sri Lanka, la canela se obtiene de la corteza interna del árbol de la canela, conocido científicamente como Cinnamomum verum. Foto: Pexels

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La canela es una de esas especias que está presente en la cocina por su aroma y su característico sabor, pero detrás de ella hay un árbol que también puede cultivarse en casa, ya sea en una matera o directamente en el suelo.

Originaria del sur de India y Sri Lanka, la canela se obtiene de la corteza interna del árbol de la canela, conocido científicamente como Cinnamomum verum. Esta especie pertenece a la familia de las lauráceas y puede alcanzar entre 10 y 15 metros de altura. Sus hojas son perennes, es decir, permanecen verdes y funcionales durante más de una temporada de crecimiento, y tienen venas pronunciadas y un aroma particular.

Pero ¿qué se debe tener en cuenta para cultivar una planta de canela? Según el portal especializado Homes & Gardens, es posible hacerlo tanto en macetas como directamente en la tierra, aunque antes de plantarla es importante considerar si se pueden mantener las condiciones que necesita para crecer.

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¿Cómo sembrar canela?

Prepare el terreno: la canela se desarrolla mejor en suelos sueltos y bien drenados. Para conseguir estas condiciones, se puede utilizar una combinación de compost, arena o perlita que facilite el drenaje.

Como recomendación, puede incorporar materia orgánica al suelo, como estiércol compostado o humus de lombriz, para aumentar su fertilidad.

Escoja un lugar: si decide cultivarla en una matera, tenga en cuenta que el árbol puede alcanzar 2,5 metros de altura o más. Por eso, es necesario trasplantarlo a recipientes más grandes a medida que crezca, evitando que sus raíces se compriman.

Elija cómo plantarla: la canela puede cultivarse a partir de semillas, esquejes o árboles jóvenes comprados en un vivero. Sin importar la opción que escoja, tenga en cuenta las condiciones de clima y luz que necesita la planta.

De acuerdo con el portal de estilo de vida The Spruce, la canela prefiere los climas cálidos y húmedos, se adapta bien a temperaturas entre 20 °C y 30 °C y requiere luz solar directa o semisombra.

Un aspecto que se debe tener presente es que esta planta no tolera bien las heladas, por lo que las condiciones de temperatura son importantes para su desarrollo.

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Cuidados

Riegue la planta de canela regularmente, evitando el encharcamiento, pero sin dejar que la tierra se seque, ya que el árbol le gusta la humedad.

Fertilice la planta cada dos o tres meses con un fertilizante líquido equilibrado.

Pode la planta cada año para darle forma y eliminar el crecimiento muerto o enfermo.

La canela es susceptible a ciertas plagas y enfermedades, como pulgones, cochinillas y hongos. Trátelas de inmediato con métodos orgánicos o pesticidas específicos si es necesario.

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