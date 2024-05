Cartuchos: una planta llena de elegancia, ideal para principiantes

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

Los cartuchos son una planta excelente para aquellos que apenas llegan al mundo de las plantas: son de fácil cuidado y buen desarrollo, no son muy propensas a enfermedades ni plagas y, además, entregan una belleza rotunda y elegante.

Como si se tratara de un integrante del crimen organizado, los cartuchos son reconocidos por muchos otros nombres o alias, si se quiere: lirio de agua y cala son dos de los más populares, pero también alcatraz y capote, por mencionar los más sonados.

Pero más allá de su multiplicidad en nombres, los cartuchos o cala distan bastante de la maldad y la mezquindad de los criminales. De hecho, en algunas culturas y países son plantas que simbolizan la pureza, la inocencia y la perfección.

Su forma de crecimiento, alta y esbelta, le dan un porte indudable, que viene bien en prácticamente cualquier jardín, bien sea interior o exterior. Además de esto, los cartuchos se encuentran en varios colores, aunque los más populares son los blancos, pero entre su abanico de posibilidades los podemos encontrar en un amarillo muy intenso, así como en un púrpura muy oscuro (tanto así que se le conoce como cala negra).

Características y cuidados de los cartuchos o cala

Los cartuchos son definidos como una planta acuática. Es una especie de origen tropical.

Estas dos características ayudan a definir el tipo de cuidados que debe recibir esta planta para prosperar en el tiempo.

Lo primero es que, si bien se clasifica como una planta acuática, también puede cultivarse en tierra, pero con un consecuente cuidado especial con el agua.

El cartucho, o cala, suele crecer cerca de cuerpos de agua, como estanques o quebradas. Es una planta acuática, pero no vive totalmente sumergida, apenas con las raíces (ancladas en sustrato), pero sí bajo el agua.

Lea también: Plantas acuáticas: cartilla para que pierda el miedo y se sumerja

Esta es una planta de semisombra: si bien agradece la exposición a la luz, el sol directo suele impactar el desarrollo y belleza de su flor, que en buena parte es el gran atractivo de esta especie.

En términos de agua, si se cultiva sobre tierra, es una planta que necesita de humedad constante: no encharcamientos, hay que aclarar, pero sí de riegos constantes y con cierta abundancia. Así mismo, es preciso que el sustrato no sea muy compacto para permitir una correcta irrigación del agua hacia las raíces.

Un buen truco para mantener la humedad es colocar un plato debajo de la matera, lo que ayudará a conservar y reutilizar los excesos de riego de la planta en pro de la humedad constante que necesita esta especie.

Los cartuchos, o cala, prefieren las temperaturas cálidas, aunque no muy extremas. Su rango ideal es entre los 18 y 28 grados centígrados. No es ideal hacerlas pasar frío y es mejor protegerlas de las corrientes de aire fuertes. Por eso, si se piensa como una planta de exterior, preferible que no sea para un lugar de altura, como una terraza o un balcón.

