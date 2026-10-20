Cempasúchil: ¿Para qué sirve la flor de los muertos y dónde conseguirla en Colombia?

Cuando pensamos en el Día de Muertos en México, es inevitable imaginar los altares llenos de velas, fotografías y flores de color naranja intenso. Entre ellas hay una que se ha convertido en símbolo de esta celebración: el cempasúchil, una especie que, con sus llamativos pétalos, ocupa un lugar especial en la tradición mexicana. Pero ¿qué tanto sabe sobre esta flor más allá de su papel en esta festividad?

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El cempasúchil (Tagetes erecta) es una planta originaria de México, reconocida por sus flores amarillas y anaranjadas y por su importancia en la celebración del Día de Muertos. Su nombre proviene del náhuatl cempohualxochitl, que suele traducirse como «veinte flores» o «varias flores». Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, para los mexicas, el color de esta planta estaba asociado con el sol y simbolizaba la vida y la muerte.

Esta planta puede alcanzar entre 30 centímetros y 1,1 metros de altura, y sus flores son las grandes protagonistas. Sus tallos ramificados sostienen hojas verdes compuestas por varios foliolos con bordes dentados, mientras que sus flores crecen en cabezuelas que van del amarillo al naranja intenso. En las variedades ornamentales, tanto el tamaño como la forma de estas estructuras pueden cambiar.

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Su ciclo de floración también tiene una particularidad: en México, el cempasúchil suele florecer durante los meses previos al Día de Muertos, cuando termina la temporada de lluvias y comienza el otoño. Se reproduce por semillas y puede cultivarse en climas cálidos, templados y semicálidos, siempre que disponga de suficiente luz, humedad y un suelo adecuado.

Pero el cempasúchil no es la única planta de su género que vale la pena conocer. Tagetes reúne numerosas especies originarias de América, algunas con flores de apariencia similar, pero con diferencias en su tamaño, forma y usos. Entre ellas están el clavel de moro (Tagetes patula), conocido por sus flores ornamentales, y el pericón (Tagetes lucida), una especie aromática utilizada tradicionalmente con fines culinarios y medicinales.

¿Para qué sirve?

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el ámbito cultural, esta flor representa el vínculo entre la vida y la muerte. Esto se debe a su color intenso y su aroma, pues según las tradiciones culturales del país, se dice que ayudan a guiar a las almas de los difuntos hasta los altares que sus familiares preparan en su honor. Por eso, es común encontrar pétalos dispuestos en caminos que conducen a las ofrendas, acompañados de velas, fotografías y los alimentos favoritos de quienes ya no están.

Sin embargo, tiene más usos, por ejemplo, en la gastronomía, sus pétalos se incorporan a sopas, cremas, salsas, guisados y quesadillas. También pueden utilizarse en bebidas, jarabes y postres. Y es que su sabor combina notas dulces con un ligero amargor, por lo que, en algunas preparaciones, se retira la base blanca de los pétalos para reducir ese último matiz.

Ojo, la secretaria advierte que es importante utilizar flores cultivadas para consumo alimentario, sin pesticidas ni otros productos químicos que puedan resultar perjudiciales.

Por otra parte, el cempasúchil se ha empleado tradicionalmente en infusiones y otras preparaciones caseras para aliviar molestias digestivas y síntomas respiratorios. Sin embargo, estos usos populares no están demostrados para todas esas aplicaciones, por lo que no deben sustituir los tratamientos médicos.

La planta también tiene aplicaciones agrícolas. Algunas especies del género Tagetes se utilizan en prácticas de manejo de plagas y nematodos, aunque sus efectos dependen de la especie y de las condiciones de cultivo.

¿Dónde encontrarla en Colombia?

En Colombia, el cempasúchil es también conocido como marigold africano o clavelón, el cual se puede buscar en viveros y tiendas especializadas en plantas ornamentales. Aunque es originario de México y Centroamérica, se cultiva en distintos lugares por sus flores amarillas y anaranjadas, muy utilizadas en arreglos florales y decoraciones.

Si quiere cultivarlo en casa, puede consultar los catálogos de viveros que comercializan semillas o plantas de Tagetes, algunos de los cuales ofrecen envíos a domicilio. Antes de comprar, verifique que se trate de Tagetes erecta, pues existen otras especies del mismo género con flores y características similares.

También puede consultar floristerías y mercados de flores de su ciudad para preguntar por su disponibilidad, especialmente durante octubre y noviembre, cuando aumenta el interés por esta especie debido a la celebración del Día de Muertos. Si busca adornos temáticos y no flores naturales, plataformas como Mercado Libre Colombia ofrecen alternativas artificiales.

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