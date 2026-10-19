Cinco flores nacionales de distintos países y por qué las eligieron como símbolo nacional

Conozca estas flores nacionales de distintos países y las historias que explican por qué fueron elegidas para representar a sus territorios.

¿Qué hace que una planta se convierta en símbolo de todo un país? La respuesta puede estar en una leyenda de amor, una característica que la hace única o su relación con la historia y la identidad de un pueblo. En América Latina, la elección de una flor nacional no responde únicamente a su belleza: detrás de esta distinción hay razones y curiosidades que vale la pena conocer.

La planta que abre nuestro ranking es la flor del Espíritu Santo (Peristeria elata), declarada flor nacional de Panamá en 1980. Su elección como símbolo del país está ligada a una característica muy particular: en el centro de sus flores blancas se distingue una estructura que recuerda a una pequeña paloma, asociada con el Espíritu Santo en la tradición cristiana. Además de reconocerla como emblema nacional, la ley que oficializó esta distinción encargó al Estado velar por su cultivo y conservación, una medida relevante para proteger esta orquídea.

Entre sus características más llamativas están sus hojas, que pueden alcanzar un metro de longitud, y sus tallos florales, que llegan a medir hasta 1,8 metros. Sus flores, de color blanco marfil y con pequeñas manchas púrpuras, suelen aparecer entre julio y octubre. Aunque puede crecer en el suelo o sobre los troncos de los árboles, la extracción de ejemplares silvestres y la pérdida de su hábitat amenazan sus poblaciones.

Le puede interesar

El Copihue, Chile

El copihue (Lapageria rosea) fue declarado flor nacional de Chile el 24 de febrero de 1977, en reconocimiento a su lugar en la tradición oral y escrita como símbolo de la identidad del país. Una de las leyendas asociadas a esta flor narra la historia de amor entre Copih, un príncipe pehuenche, y Hues, una princesa mapuche, quienes pertenecían a pueblos rivales.

Según el relato, ambos murieron a manos de sus padres y, tiempo después, en el lugar donde se encontraron surgieron flores rojas que recibieron el nombre de copihue en su memoria. Aunque esta historia forma parte de la tradición popular, el decreto oficializó el valor simbólico de la flor como expresión de unidad nacional. Además, es una especie endémica de Chile, es decir, crece naturalmente en ese territorio.

Entre sus características más llamativas están sus flores colgantes, según la página oficial de Viajes y Turismo en Chile GoChile, con forma de campana, que pueden medir entre cinco y diez centímetros. Aunque las más conocidas son de color rojo intenso, también hay copihues rosados y blancos. Su fruto es una baya alargada y comestible. Otra curiosidad está en su nombre científico: Laageria fue elegida en honor a Josefina de Beauharnais, primera esposa de Napoleón Bonaparte, conocida por su interés en la botánica.

Rosa de Bayahíbe, República Dominicana

La rosa de Bayahíbe (Leuenbergeria quisqueyana), también conocida como mata de chele, fue declarada flor nacional de República Dominicana en 2011, como reconocimiento a su singularidad y a su importancia para el patrimonio natural del país. Esta planta es endémica de la zona de Bayahíbe, en el sureste dominicano, lo que significa que no crece de forma natural en ningún otro lugar del mundo. Una de sus particularidades es que pertenece a la familia de los cactus, pero, a diferencia de la mayoría, conserva hojas. Sus flores de color rosa salmón miden entre cinco y siete centímetros de diámetro.

Además de su valor como símbolo nacional, la rosa de Bayahíbe enfrenta una situación crítica: está clasificada como especie en peligro crítico de extinción debido a la reducción de su hábitat y a la pérdida de ejemplares silvestres. Durante años, algunas plantas fueron eliminadas porque sus espinas se consideraban una molestia. Puede crecer como arbusto o pequeño árbol y alcanzar entre dos y cuatro metros de altura. Su protección es fundamental para conservar una especie exclusiva de República Dominicana y preservar parte de la diversidad vegetal del Caribe.

Erythrina crista-galli, Argentina

El ceibo (Erythrina crista-galli), también conocido como seibo, es un árbol originario de Sudamérica y la flor nacional de Argentina desde 1942. También es un símbolo nacional de Uruguay. Su reconocimiento está ligado a la presencia de esta especie en la región y a sus llamativas flores rojas, que forman racimos y se destacan entre el follaje. El árbol puede alcanzar entre cinco y ocho metros de altura y crece principalmente en zonas húmedas, como las orillas de ríos y lagunas, donde tolera suelos inundados.

Una de sus particularidades es que sus flores producen un néctar que atrae a picaflores y otras aves, que encuentran allí alimento. Además, sus raíces pueden contribuir a estabilizar las orillas y sus semillas pueden ser transportadas por el agua, lo que favorece la colonización de nuevos espacios. Su madera, liviana y fácil de trabajar, se utiliza en artesanías y en la elaboración de objetos como boyas de pesca y bombos legüeros, instrumentos tradicionales de Argentina.

Colombia y Venezuela

Colombia y Venezuela comparten un símbolo natural: las orquídeas del género Cattleya, reconocidas como flores nacionales de ambos países. En Colombia, la flor de mayo (Cattleya trianae) recibió esta distinción en 1936, en homenaje al botánico colombiano José Jerónimo Triana. Es originaria de los bosques andinos y se caracteriza por sus tonos lila y rosados, la garganta amarilla y una mancha morada en el centro de la flor. Además, destaca por la diversidad de colores que puede presentar.

En Venezuela, la flor nacional es la Cattleya mossiae, declarada como tal el 23 de mayo de 1951. Esta orquídea se distingue por sus flores grandes, de tonos rosados y lilas, y por su floración abundante entre marzo y mayo. Su presencia en las celebraciones de primavera y su popularidad como flor ornamental contribuyeron a consolidar su lugar en la cultura venezolana. Su nombre científico honra a Sarah Moss, una floricultora británica vinculada a la historia de esta especie.

Aunque ambas orquídeas son apreciadas por su belleza, también representan la diversidad vegetal de Sudamérica. Colombia alberga más de 4.000 especies de orquídeas, muchas de ellas endémicas, mientras que Venezuela cuenta con varias especies del género Cattleya. Sin embargo, la deforestación, la pérdida de hábitat, la extracción de ejemplares silvestres y el comercio ilegal amenazan a numerosas orquídeas. Proteger los bosques donde crecen es fundamental para conservar estas flores emblemáticas y la biodiversidad de la región.

Publicidad

🌳☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼