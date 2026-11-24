Cuando tenemos plantas en casa, es fácil caer en mitos y consejos de jardinería que encontramos en internet o que escuchamos de otras personas y que, con el tiempo, terminamos incorporando a nuestra rutina de cuidado. Y es que algunas de estas recomendaciones parecen tener toda la lógica, sin embargo, no todas son ciertas y, en algunos casos, seguirlas puede ocasionar problemas impidiendo que las plantas aprovechen adecuadamente el agua.

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Por eso, antes de repetir consejos que parecen funcionar para cualquier jardín, vale la pena revisar qué ocurre realmente con nuestras plantas. En La Huerta le contamos cinco mitos sobre el riego que conviene dejar atrás y qué prácticas puede adoptar para cuidarlas mejor.

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Regar un poco todos los días es lo mejor

Uno de los mitos más comunes es regar las plantas solo un poco todos los días, esto puede parecer una buena manera de mantenerlas hidratadas, pero hacerlo de forma frecuente y superficial puede afectar el desarrollo de sus raíces. La explicación es muy sencilla, cuando el agua solo humedece los primeros centímetros del sustrato, las raíces tienden a crecer y concentrarse en esa zona, pues no necesitan extenderse hacia las capas más profundas para encontrar humedad.

Con el tiempo, esto puede dar lugar a un sistema radicular poco desarrollado y hacer que la planta dependa de riegos constantes para mantenerse hidratada. Además, si el sustrato permanece húmedo durante demasiado tiempo, pueden aparecer problemas como la falta de oxígeno en las raíces y la proliferación de hongos.

En lugar de regar pequeñas cantidades todos los días, lo recomendable es hacerlo de manera profunda y espaciada, siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada especie. Esto significa aplicar suficiente agua para que atraviese el sustrato y llegue hasta las raíces más profundas, permitiendo que toda la tierra se humedezca de manera uniforme.

Regar al mediodía quema las hojas por el "efecto lupa"

Existe la creencia de que regar las plantas cuando reciben luz solar directa puede quemar sus hojas porque las gotas de agua actúan como pequeñas lupas que concentran los rayos del sol. Sin embargo, esto no suele ocurrir en plantas con hojas lisas, ya que las gotas se evaporan antes de alcanzar una temperatura o concentración de luz capaz de producir quemaduras. La excepción puede presentarse en algunas especies con hojas muy vellosas, pues sus pequeñas estructuras pueden retener el agua durante más tiempo.

El verdadero inconveniente de regar a pleno sol es otro: las altas temperaturas favorecen la evaporación del agua antes de que esta alcance las raíces, por lo que la planta no aprovecha toda la humedad que recibe.

Por esta razón, lo más recomendable es regar temprano en la mañana o al final de la tarde, cuando la radiación solar y las temperaturas son menores. De esta manera, el agua tiene más tiempo para penetrar en el sustrato y llegar hasta las raíces, en lugar de evaporarse rápidamente por el calor.

Duchar las plantas para similar una "tormenta"

Duchar las plantas, especialmente las tropicales, suele recomendarse como una forma de imitar las condiciones de humedad y lluvia de sus ambientes naturales. Además, puede parecer una solución práctica para hidratarlas, retirar el polvo acumulado en las hojas y eliminar algunas sales del sustrato.

Sin embargo, hacerlo con frecuencia o sin tomar ciertas precauciones puede ocasionar más problemas que beneficios. Por ejemplo, un chorro de agua demasiado fuerte puede compactar la tierra, afectar las raíces o provocar encharcamientos. También existe el riesgo de que las hojas entren en contacto con residuos de jabón, champú o productos de limpieza, mientras que el exceso de humedad en espacios poco ventilados puede favorecer la aparición de hongos y enfermedades bacterianas.

Esto no significa que nunca pueda enjuagar sus plantas, sino que debe hacerlo de manera controlada y teniendo en cuenta las necesidades de cada especie. Si desea retirar el polvo del follaje, puede utilizar un paño húmedo o aplicar agua a temperatura ambiente con una presión suave, evitando mojar constantemente las hojas. También es importante prestar atención al tipo de agua: algunas especies sensibles, como las cintas y las dracaenas, pueden presentar manchas o puntas marrones por la acumulación de minerales y la presencia de flúor en el agua del grifo.

Todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua

Regar todas las plantas con la misma frecuencia puede parecer una manera sencilla de organizar su cuidado, especialmente cuando se tienen varias especies en casa o en el jardín. Sin embargo, hacerlo puede convertirse en un error, pues no todas necesitan la misma cantidad de agua ni tienen la misma capacidad para retenerla.

Cuando uno tiene una planta en casa debe entender que sus necesidades dependen de factores como el lugar del que son originarias, las características de sus raíces, el tamaño de la maceta, el tipo de sustrato y la cantidad de luz que reciben. Por ejemplo, los helechos y muchas plantas tropicales requieren que el sustrato conserve cierto grado de humedad, mientras que los cactus y las suculentas están adaptados para almacenar agua y soportar periodos más prolongados de sequía.

Por eso, establecer un único calendario de riego para todas las especies puede ocasionar problemas tanto por exceso como por falta de agua. Si riega un cactus con la misma frecuencia que un helecho, es probable que sus raíces permanezcan demasiado húmedas y terminen pudriéndose. En cambio, si aplica a un helecho la pauta de riego de una suculenta, podría dejarlo sin la humedad que necesita para desarrollarse.

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Lo recomendable es revisar cada planta por separado, comprobar la humedad del sustrato antes de regar y ajustar la frecuencia según sus características y las condiciones ambientales.

Poner piedras en el fondo de la maceta mejora el drenaje

Poner piedras, grava o trozos de barro en el fondo de las macetas es uno de los consejos más extendidos para mejorar el drenaje y evitar que las raíces permanezcan encharcadas. Sin embargo, esta práctica puede producir el efecto contrario. Cuando se coloca una capa de materiales gruesos debajo de un sustrato más fino, se crea una barrera entre ambos que dificulta el movimiento del agua.

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Esto ocurre porque el agua no pasa fácilmente de un material de partículas pequeñas a otro de partículas más grandes hasta que el sustrato superior alcanza un alto nivel de saturación. Como resultado, se acumula una mayor cantidad de agua en la parte inferior de la tierra, justo donde suelen desarrollarse las raíces, lo que aumenta el riesgo de que permanezcan demasiado húmedas y terminen pudriéndose.

En lugar de llenar el fondo de la maceta con piedras, lo recomendable es utilizar un sustrato aireado y con buena capacidad de drenaje en todo el recipiente. Para conseguirlo, puede mezclar la tierra con materiales como perlita, corteza de pino o fibra de coco, según las necesidades de la especie que esté cultivando. También es importante elegir macetas que tengan agujeros en la base, pues estos permiten que el exceso de agua salga después del riego.

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