¿Una lavadora vieja, un zapato desgastado o un colador de cocina pueden terminar convertidos en una huerta? Aunque parezcan objetos sin ninguna relación con la jardinería, muchos elementos que tenemos en casa pueden adaptarse para cultivar plantas y aprovechar mejor los espacios. Si usted quiere llenar de verde su balcón, terraza o patio, pero no tiene materas suficientes, existen alternativas que seguramente no había considerado y que, además de ahorrarle dinero, le permiten reutilizar materiales que normalmente terminarían en la basura.

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Le contamos cuáles son y cómo convertirlos en recipientes para sembrar.

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Canastillas

¿Tiene una canastilla de frutas o verduras que ya no utiliza? En lugar de desecharla, puede convertirla en una pequeña huerta para su casa. Su tamaño permite cultivar varias especies en un mismo recipiente: en una de 60 x 40 centímetros, por ejemplo, puede sembrar hasta seis plantas medianas, como lechugas, espinacas, menta o cebolla cabezona.

Pero ojo, aunque sus orificios facilitan la circulación del aire, es importante cubrir las paredes internas con bolsas plásticas recicladas para evitar que la tierra se salga. La base, en cambio, debe conservar algunas perforaciones que permitan evacuar el exceso de agua. Para el sustrato puede utilizar una mezcla de tierra y compost con cerca de un 25 % de cascarilla de arroz, fibra de coco o perlita, materiales que ayudan a mantenerlo suelto y favorecen el desarrollo de las raíces.

Ojo, hay un detalle que conviene tener presente: el plástico retiene más humedad que materiales como la terracota, por lo que no es necesario regar con tanta frecuencia.

Zapatos viejos

Ese par de zapatos que lleva tiempo guardado en el armario también puede encontrar un nuevo uso en el jardín. Las botas, los botines y los zapatos deportivos de suela gruesa son buenas opciones para convertirlos en materas originales, especialmente para plantas pequeñas que no necesitan demasiado espacio para desarrollar sus raíces. Entre las especies que puede cultivar están las suculentas, los cactus y algunas hierbas aromáticas, como el perejil, el cilantro o la albahaca.

¿Pero qué es lo que necesita hacer? Pues antes de llenarlos de tierra, asegúrese de limpiarlos y abrir algunos agujeros en la suela para facilitar la salida del exceso de agua. Este detalle es importante porque, al tratarse de un recipiente poco convencional, la humedad puede acumularse y afectar las raíces. También puede poner una pequeña capa de piedras o arcilla expandida en el fondo y utilizar un sustrato liviano, mezclado con compost y materiales como perlita o arena gruesa, que favorezcan el drenaje.

Neumáticos

Las llantas que ya cumplieron su vida útil en los vehículos también pueden convertirse en espacios para cultivar plantas. Por su tamaño y profundidad, funcionan como pequeñas camas de siembra en patios, terrazas o azoteas, donde es posible cultivar flores ornamentales.

Para utilizarlas como recipientes de cultivo, es importante elegir neumáticos que no tengan alambres expuestos, limpiarlos y ubicarlos en el lugar definitivo antes de llenarlos, pues una vez tengan tierra serán difíciles de mover. El sustrato puede prepararse con una mezcla de suelo, abono orgánico y cascarilla de arroz, que ayuda a conservar una buena aireación. Después de sembrar, procure que las plantas reciban suficiente luz y mantenga una humedad adecuada.

Un detalle importante: no recomendamos cultivar alimentos en este recipiente, pues el caucho puede liberar sustancias químicas y no es un material cuya inocuidad para cultivos comestibles deba darse por sentada.

Tambor o canasta de la lavadora

Si alguna vez ha cambiado de lavadora y no sabe qué hacer con el tambor viejo, puede darle una segunda oportunidad convirtiéndolo en una matera de gran tamaño. Tanto los modelos de acero inoxidable como los de plástico resistente pueden aprovecharse para cultivar en casa, pues sus perforaciones permiten que el agua circule y las raíces tengan una buena aireación. Además, su profundidad ofrece espacio para especies que necesitan más lugar para crecer, como tomates, arbustos ornamentales y algunos frutales enanos.

Para adaptarlo como recipiente, puede cubrir las paredes internas con una malla geotextil, tela mosquitera o un saco de yute, de manera que el sustrato no se escape por los agujeros. También es recomendable elevarlo sobre ladrillos o tacos de madera para facilitar el drenaje por la parte inferior y evitar que el agua se acumule en el piso.

Coladores de cocina

Ese colador viejo que tiene guardado en la cocina puede convertirse en una matera poco convencional para su huerta o jardín. Sus múltiples perforaciones permiten que el agua salga con facilidad y favorecen la circulación del aire alrededor de las raíces, por lo que puede ser una buena alternativa para especies que necesitan sustratos aireados y poco encharcamiento, como cactus, suculentas y hierbas aromáticas. El romero, el tomillo, la albahaca y la menta son algunas opciones para aprovechar este recipiente.

Para adaptarlo, primero debe lavarlo bien y asegurarse de que no tenga restos de grasa ni señales de corrosión, especialmente si es metálico. Después, cubra el interior con tela geotextil, arpillera o una malla fina que permita el paso del agua, pero retenga la tierra. Así podrá llenarlo con un sustrato adecuado para la especie que quiera cultivar y evitar que se pierda con cada riego.

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