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Cinco plantas acuáticas con flores coloridas para decorar su jardín y cómo cuidarlas

Si quiere darle color a un estanque o crear un jardín acuático, estas cinco plantas se destacan por sus flores llamativas y sus follajes de diferentes formas y tamaños.

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La Huerta
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Este nenúfar gigante boliviano (Victoria boliviana) fue bautizado en honor a la Reina Victoria y es el nenúfar gigante más grande del mundo. Tiene hojas de hasta 3,3 metros de diámetro. Está en los humedales de la Bolivia amazónica y esta especie ha sido clasificada como Vulnerable a la extinción.
Este nenúfar gigante boliviano (Victoria boliviana)
Foto: RBG Kew

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Un estanque no tiene por qué ser un espacio dominado únicamente por el agua y las piedras. Algunas plantas pueden transformarlo en un pequeño jardín lleno de color, con flores que sobresalen entre la superficie, hojas de diferentes formas y follajes que aportan textura y volumen. Incluso en patios y terrazas es posible crear ambientes acuáticos que se conviertan en protagonistas del espacio.

A diferencia de las plantas ornamentales que crecen en tierra, las acuáticas han desarrollado características que les permiten vivir con las raíces…

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