Cinco plantas acuáticas con flores coloridas para decorar su jardín y cómo cuidarlas

Este nenúfar gigante boliviano (Victoria boliviana) Foto: RBG Kew

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Un estanque no tiene por qué ser un espacio dominado únicamente por el agua y las piedras. Algunas plantas pueden transformarlo en un pequeño jardín lleno de color, con flores que sobresalen entre la superficie, hojas de diferentes formas y follajes que aportan textura y volumen. Incluso en patios y terrazas es posible crear ambientes acuáticos que se conviertan en protagonistas del espacio.

A diferencia de las plantas ornamentales que crecen en tierra, las acuáticas han desarrollado características que les permiten vivir con las raíces…