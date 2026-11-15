Cinco plantas acuáticas con flores coloridas para decorar su jardín y cómo cuidarlas

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Un estanque no tiene por qué ser un espacio dominado únicamente por el agua y las piedras. Algunas plantas pueden transformarlo en un pequeño jardín lleno de color, con flores que sobresalen entre la superficie, hojas de diferentes formas y follajes que aportan textura y volumen. Incluso en patios y terrazas es posible crear ambientes acuáticos que se conviertan en protagonistas del espacio.
A diferencia de las plantas ornamentales que crecen en tierra, las acuáticas han desarrollado características que les permiten vivir con las raíces sumergidas, flotar o crecer en suelos permanentemente húmedos. Algunas producen flores amarillas, rosadas o violetas, mientras que otras llaman la atención por el tamaño y la forma de sus hojas.
Por eso, si está pensando en incorporar plantas acuáticas a su jardín o quiere conocer especies que se destaquen por sus flores y follajes, aquí le presentamos cinco opciones que vale la pena descubrir.
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