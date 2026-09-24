Cinco plantas con las que puede reemplazar el pasto en su jardín

Cuando se habla de un jardín verde, casi siempre se piensa en una superficie cubierta de pasto. Sin embargo, el pasto no es la única opción para cubrir el suelo y, dependiendo del lugar, puede exigir riego, cortes frecuentes y otros cuidados para mantenerse en buenas condiciones. ¿Y si ese espacio pudiera verse igual de verde sin recurrir a las mismas especies de siempre?

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Existen plantas rastreras, gramíneas y otras especies que pueden cumplir una función similar, pero con formas, flores y necesidades de mantenimiento diferentes. Algunas incluso atraen polinizadores o ayudan a proteger el suelo. Estas son cinco plantas que puede considerar para reemplazar el pasto en su jardín.

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Maní forrajero

El maní forrajero (Arachis pintoi) es una leguminosa rastrera originaria de Suramérica que puede convertirse en una cobertura viva para jardines, huertas y sistemas productivos. Sus tallos se extienden por el suelo y enraízan en los nudos, formando con el tiempo un tapete denso de hojas verdes y pequeñas flores amarillas. Crece bien en climas cálidos y templados, tanto a pleno sol como en espacios con algo de sombra.

Además de su valor como cobertura, esta planta tiene una característica que la hace especialmente útil para el suelo: fija nitrógeno de manera natural, contribuyendo a mejorar su fertilidad. Por eso se utiliza en praderas para alimentar ganado bovino, ovino y caprino, así como para reducir la erosión y proteger el suelo. Su crecimiento rastrero y su resistencia al pisoteo también permiten que se use para cubrir espacios donde otras plantas pueden tener dificultades para establecerse.

Tiqui Tiqui o Lipia

La Phyla nodiflora, también conocida como hierba del mosquito, bella alfombra o lipia, es una planta rastrera de la familia Verbenaceae que puede utilizarse como alternativa al césped para cubrir espacios vacíos en jardines y zonas verdes. Su crecimiento no supera los 10 centímetros de altura, forma una cobertura densa y produce pequeñas flores blancas o rosadas con el centro amarillo, similares a las de las lantanas. Además de su valor ornamental, sus flores atraen mariposas y otros polinizadores, por lo que puede aportar biodiversidad a estos espacios.

Por su resistencia al pisoteo, al pleno sol y a diferentes condiciones ambientales, la Phyla nodiflora puede emplearse para cubrir taludes, rocallas, zonas secas y espacios urbanos o costeros. También ayuda a proteger el suelo y puede adaptarse a lugares donde el césped tradicional requiere más mantenimiento. Aunque en algunos contextos se considera una maleza por su facilidad para propagarse, precisamente esta característica permite que se establezca con rapidez como planta tapizante.

Verdolaga de jardín

La verdolaga (Portulaca oleracea) es una planta suculenta comestible de crecimiento rastrero, reconocida por sus tallos carnosos, su resistencia y su facilidad para adaptarse a distintos ambientes. Puede extenderse entre 15 y 50 centímetros y crecer en suelos húmedos, caminos y espacios agrícolas. Aunque es originaria de regiones de Asia, Oriente Medio y Europa, hoy se encuentra naturalizada en diferentes partes del mundo y hace parte de la alimentación de varias culturas.

Además de ser fácil de cultivar, la verdolaga tiene un perfil nutricional interesante: aporta vitaminas A, B y C y minerales como calcio, magnesio, potasio y hierro. También se destaca por su contenido de ácidos grasos omega-3. En la cocina puede consumirse en ensaladas, guisos y otras preparaciones, aunque su uso comercial todavía es limitado en algunos lugares. Su sabor ligeramente ácido y su capacidad para crecer y reproducirse con rapidez explican, además, la popular expresión “se extiende como la verdolaga”.

Paspalum

El Paspalum es un género de gramíneas que reúne numerosas especies anuales y perennes, muchas de ellas originarias de América y adaptadas a condiciones cálidas y tropicales. Son plantas rústicas, capaces de crecer en distintos tipos de suelo y de tolerar periodos de sequía o exceso de humedad. Aunque varias especies se utilizan como forraje para el ganado, algunas también tienen potencial en jardinería y paisajismo, especialmente como cubiertas vegetales y alternativas al césped tradicional.

En jardines, ciertas especies de Paspalum se destacan por su resistencia al calor, al pisoteo y, en algunos casos, a la salinidad, además de requerir un mantenimiento relativamente bajo. Su crecimiento permite cubrir superficies amplias y formar áreas verdes sin depender de especies de césped más exigentes.

Andropogon

El Andropogon es un género de gramíneas de la familia Poaceae que reúne especies anuales y perennes, muchas utilizadas como forraje en zonas tropicales. Una de las más conocidas es Andropogon gayanus, o pasto llanero, que puede alcanzar entre 1,5 y 3 metros de altura y se caracteriza por sus raíces profundas, que le permiten tolerar periodos de sequía.

Además de su uso ganadero, algunas especies de Andropogon pueden aportar valor ornamental por su porte alto, crecimiento en matas y follaje abundante, especialmente en jardines y paisajismos que buscan incorporar gramíneas de mayor tamaño. Su resistencia y adaptación a suelos de baja fertilidad también las convierten en una alternativa para espacios donde otras plantas pueden tener dificultades para crecer.

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