¿Le gustaría darle a su jardín un aspecto tropical sin tener que viajar a una selva? Algunas plantas se destacan por sus hojas gigantes, formas particulares y follajes abundantes, capaces de transformar cualquier espacio verde. Desde la imponente ave del paraíso gigante hasta las coloridas heliconias, existen especies que no pasan inadvertidas y que, con los cuidados adecuados, pueden convertirse en protagonistas de patios y jardines.

La Strelitzia nicolai, conocida como ave del paraíso gigante, es una planta ornamental que destaca por sus enormes hojas verdes, su porte vertical y su apariencia tropical. Originaria de los bosques costeros del sureste de Sudáfrica, puede alcanzar varios metros de altura cuando cuenta con espacio suficiente para desarrollarse. A diferencia de su pariente Strelitzia reginae, famosa por sus flores naranjas y azules que recuerdan la cabeza de un pájaro exótico, esta especie produce flores de mayor tamaño, con brácteas oscuras y pétalos blancos y azulados.

Por sus dimensiones y follaje abundante, es una buena opción para aportar altura y presencia a jardines, patios y espacios amplios, donde sus hojas crean un efecto similar al de un paisaje tropical. También puede cultivarse en macetas durante sus primeras etapas de crecimiento, siempre que tenga suficiente luz y espacio para extender sus raíces. Aunque se adapta a diferentes condiciones, necesita temperaturas cálidas y protección frente a las heladas, por lo que conviene elegir bien su ubicación antes de llevarla al jardín.

Filodendro Selloum (Thaumatophyllum bipinnatifidum)

El filodendro selloum (Thaumatophyllum bipinnatifidum), también conocido como filodendro arbóreo o güembé, es una planta originaria de Sudamérica que llama la atención por sus enormes hojas verdes, brillantes y profundamente divididas en lóbulos. A diferencia de otras especies de filodendros que crecen como enredaderas, desarrolla un tallo grueso y erguido, del que nacen largos pecíolos y un follaje abundante que puede darle apariencia de pequeño árbol. En condiciones favorables puede alcanzar entre 1,2 y 3 metros de altura y extenderse considerablemente a los lados.

Su aspecto frondoso la convierte en una buena alternativa para jardines, patios y espacios interiores amplios donde se quiera incorporar vegetación de gran tamaño. Aunque tolera la semisombra y los ambientes con poca luz, crece mejor cuando recibe abundante iluminación indirecta, acompañada de humedad ambiental y un sustrato rico en materia orgánica que conserve la humedad sin encharcarse. Eso sí, tenga en cuenta que necesita espacio para extender sus hojas y desarrollar sus raíces, por lo que no suele ser la mejor elección para habitaciones pequeñas.

Heliconia o Platanillo

Las heliconias son de esas plantas que parecen resumir la exuberancia de los paisajes tropicales colombianos. Conocidas también como platanillos o picos de tucán, pertenecen a la familia Heliconiaceae y se distinguen por sus tallos erguidos, hojas grandes y brácteas de colores intensos, que pueden combinar rojos, naranjas, amarillos y verdes.

Colombia tiene una diversidad particularmente importante: según el Jardín Botánico del Quindío, se han descrito alrededor de 110 especies en el país, cerca de la mitad de ellas endémicas. Dependiendo de la variedad, pueden medir desde menos de un metro hasta alcanzar los 10 metros de altura, lo que permite encontrar ejemplares de diferentes tamaños y formas en jardines y espacios verdes.

Pero su atractivo no es solamente ornamental. Las heliconias cumplen funciones importantes en los ecosistemas tropicales: sus flores ofrecen néctar a los colibríes, que participan en su polinización, mientras que sus frutos sirven de alimento para distintas aves. Sus grandes hojas y brácteas también crean pequeños refugios para insectos y otros invertebrados. Para cultivarlas, necesitan temperaturas cálidas, humedad constante y un suelo rico en materia orgánica.

Bijao

El bijao (Calathea lutea) es una planta tropical que puede convertirse en protagonista de los jardines exteriores con sombra gracias a sus enormes hojas verdes, que pueden alcanzar hasta 1,5 metros de largo. También conocida como bihao, chisgua o risgua en distintas regiones de Colombia, pertenece a la familia Marantaceae y crece naturalmente en ambientes cálidos y húmedos. Puede alcanzar entre 1,6 y 4 metros de altura, por lo que es una alternativa interesante para aportar volumen, altura y un follaje exuberante a espacios con semisombra, especialmente bajo la protección de árboles.

Además de su valor ornamental, el bijao tiene una estrecha relación con la gastronomía y las tradiciones colombianas. Sus hojas se utilizan para envolver alimentos como tamales, amasijos y el tradicional bocadillo veleño, pues ayudan a protegerlos y aportan características particulares de aroma.

Alocasia u oreja de elefante

La alocasia (Alocasia spp.), conocida también como oreja de elefante, es una planta tropical que destaca por sus grandes hojas y la variedad de formas, colores y texturas de su follaje. Originaria de regiones tropicales y subtropicales de Asia y Australia, pertenece a la familia Araceae y puede alcanzar hasta cuatro metros de altura en algunas especies. Sus hojas, que pueden tener forma de corazón o de flecha, presentan nervaduras muy marcadas y tonos que van desde el verde brillante hasta matices oscuros y aterciopelados. Algunas variedades también llaman la atención por sus tallos estriados o con patrones que recuerdan las rayas de una cebra.

Por su tamaño y follaje abundante, es una opción para jardines exteriores amplios, especialmente en zonas de semisombra, donde recibe luz filtrada y protección frente al sol directo. Necesita temperaturas cálidas, humedad ambiental y un suelo rico en materia orgánica que se mantenga húmedo, pero tenga buen drenaje. Aunque existen variedades compactas que pueden cultivarse en macetas, otras desarrollan hojas de gran tamaño y requieren espacio para crecer.

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Ojo, es importante tener en cuenta que sus tejidos contienen cristales de oxalato de calcio, una sustancia irritante que puede causar molestias si se mastican o ingieren; por eso, conviene mantenerla fuera del alcance de niños y animales domésticos.

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